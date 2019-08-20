МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы поддерживаем официальную позицию Российской Федерации. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, которое говорит о гегемонии [Запада]», — отметил он (цитата по ТАСС).

Он также назвал законными действия российских властей. По его словам, беспокойство вызывают «некоторые западные страны, предпринимающие неблаговидные действия».

В начале августа Совет Федерации нашел следы иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. В качестве примера называлась публикация управления по консульским вопросам Госдепа США с предупреждением американских граждан о проведении несогласованной акции в Москве. Несколько фракций в Госдуме, в свою очередь, предложили создать специальную комиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщала, что во внутренние дела страны пыталось вмешаться немецкое издание Deutsche Welle. По ее словам, сотрудники СМИ выступали с призывами участвовать в незаконной акции в Москве.