МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,80 -0,09 EUR Бирж. 74,01 -0,08 Brent 59,51 +0,29% USD Нал. 67,10 66,35 EUR Нал. 74,35 73,54 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1080 +0,0001 BTC/USD Бирж. 10 654,00 -292,00 IMOEX 2 662,18 +0,53% RTSI 1 255,60 +0,65% DJIA 26 135,79 +0,96% Nasdaq 8 002,81 +1,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
QIWI ₽1 796,79 (+20,11%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,72%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
QIWI ₽1 796,79 (+20,11%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Target $99 (+13,95%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
АЛРОСА ₽110 (+55,72%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
ТМК ₽85,64 (+53,75%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Политика, 14:26 ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий Экономика, 14:23 Кремль позитивно оценил переговоры Путина и Макрона Политика, 14:20 Глава Huawei заявил о моменте «между жизнью и смертью» в компании Бизнес, 14:20 Экс-футболист сборной России Смертин стал советником президента РФС Спорт, 14:12 Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов Общество, 14:12 ЦБ сообщил о замедлении роста потребительского кредитования за три месяца Финансы, 14:06 Кремль нашел подтверждение планам США подорвать ДРСМД Политика, 14:06 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 14:04 ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб. Финансы, 14:01 Лукашенко назвал величайшим достижением Белоруссии отсутствие олигархов Политика, 13:56 Сборы «налога на болванки» выросли в прошлом году почти в полтора раза Технологии и медиа, 13:54 На проспекте Сахарова вместо акций оппозиции пройдет концерт к Дню флага Общество, 13:49 Полузащитник ЦСКА получил тяжелую травму в дерби со «Спартаком» Спорт, 13:46
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада

Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

«Мы поддерживаем официальную позицию Российской Федерации. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, которое говорит о гегемонии [Запада]», — отметил он (цитата по ТАСС). 

Он также назвал законными действия российских властей. По его словам, беспокойство вызывают «некоторые западные страны, предпринимающие неблаговидные действия».  

В начале августа Совет Федерации нашел следы иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. В качестве примера называлась публикация управления по консульским вопросам Госдепа США с предупреждением американских граждан о проведении несогласованной акции в Москве. Несколько фракций в Госдуме, в свою очередь, предложили создать специальную комиссию по изучению фактов вмешательства западных стран в выборы. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщала, что во внутренние дела страны пыталось вмешаться немецкое издание Deutsche Welle. По ее словам, сотрудники СМИ выступали с призывами участвовать в незаконной акции в Москве.    

Массовые акции в поддержку независимых кандидатов в депутатов Мосгордумы, не допущенных до выборов, проходят в центре Москвы с середины июля. На двух несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. После этого СК завел уголовное дело о массовых беспорядках.   

Теги: МИД Китая, выборы в Мосгордуму, вмешательство в выборы
Материалы по теме
Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму
Политика
Госдума анонсировала заседание по вмешательству в дела России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter