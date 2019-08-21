Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе

Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе

По словам российского президента, в Европе акции протеста имеют тяжелые последствия для их участников

Владимир Путин (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

В ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировал телеканал «Россия 24», Владимиру Путину задали вопрос, почему Россия не уважает основных прав граждан. «По крайней мере часть населения России так считает», — заявила корреспондент финского телеканала YLE, приведя в пример протестные митинги в Москве.

Президент на это ответил, что «Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан».

«События, о которых вы говорите, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер. Тоже под политическими лозунгами. Имеют тяжелые последствия для их участников», — сказал Путин.

Президент добавил, что в Европе на акциях протеста есть погибшие, тысячи раненых манифестантов и тысячи пострадавших сотрудников правоохранительных органов.