Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе

«Что касается событий в Москве, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы», — сказал президент. По его словам, претенденты на места в городском парламенте нарушили законодательство, поскольку в списках были мертвые души. «Это не ошибка, это фальсификация», — добавил Путин.
Президент посоветовал недовольным обращаться в суд. «Как минимум одно такое обращение закончилось положительным решением для истца», — сказал Путин.
Он заявил, что у граждан есть право защищать свое мнение на митингах. «Есть два хороших примера, когда митинги были разрешены властями. На несанкционированные мероприятия, как и в других странах Европы, правоохранительные органы реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующий закон. Те, кто его нарушает, будут привлекаться к ответственности», — добавил Путин.
Президент Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на этот же вопрос корреспондента YLE, заявил, что в его стране не происходит событий наподобие тех, что жители его страны наблюдали по телевизору из Москвы. Он предположил, что это связано с лучшим контактом между властями и гражданским обществом.
В похожем ключе Путин комментировал события в Москве несколько дней назад, когда встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тогда глава государства также связал акции протеста с электоральным циклом и вспомнил об акциях протеста «желтых жилетов». «Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — заявил тогда президент.
Разрешенные властями митинги в Москве прошли 20 июля и 10 августа на проспекте Сахарова.
Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму начались в середине июля. Так, на митинге 27 июля, который не был разрешен столичными властями, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщало о рекордных 1373 задержанных.
После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство организаторов митинга были арестованы за призывы к несанкционированным акциям. Среди них — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.