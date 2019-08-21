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Политика ,  
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Путин сравнил масштаб митингов в Москве и в Европе
По словам российского президента, в Европе акции протеста имеют тяжелые последствия для их участников
Владимир Путин (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

В ходе пресс-конференции в Хельсинки, которую транслировал телеканал «Россия 24», Владимиру Путину задали вопрос, почему Россия не уважает основных прав граждан. «По крайней мере часть населения России так считает», — заявила корреспондент финского телеканала YLE, приведя в пример протестные митинги в Москве.

Президент на это ответил, что «Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан».

«События, о которых вы говорите, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер. Тоже под политическими лозунгами. Имеют тяжелые последствия для их участников», — сказал Путин.

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Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Президент добавил, что в Европе на акциях протеста есть погибшие, тысячи раненых манифестантов и тысячи пострадавших сотрудников правоохранительных органов.

«Что касается событий в Москве, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы», — сказал президент. По его словам, претенденты на места в городском парламенте нарушили законодательство, поскольку в списках были мертвые души. «Это не ошибка, это фальсификация», — добавил Путин.

Политика
Путин связал акции протеста в Москве с «электоральным циклом»

Президент посоветовал недовольным обращаться в суд. «Как минимум одно такое обращение закончилось положительным решением для истца», — сказал Путин.

Он заявил, что у граждан есть право защищать свое мнение на митингах. «Есть два хороших примера, когда митинги были разрешены властями. На несанкционированные мероприятия, как и в других странах Европы, правоохранительные органы реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующий закон. Те, кто его нарушает, будут привлекаться к ответственности», — добавил Путин.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на этот же вопрос корреспондента YLE, заявил, что в его стране не происходит событий наподобие тех, что жители его страны наблюдали по телевизору из Москвы. Он предположил, что это связано с лучшим контактом между властями и гражданским обществом.

В похожем ключе Путин комментировал события в Москве несколько дней назад, когда встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Тогда глава государства также связал акции протеста с электоральным циклом и вспомнил об акциях протеста «желтых жилетов». «Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — заявил тогда президент.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Разрешенные властями митинги в Москве прошли 20 июля и 10 августа на проспекте Сахарова.

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму начались в середине июля. Так, на митинге 27 июля, который не был разрешен столичными властями, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщало о рекордных 1373 задержанных.

После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство организаторов митинга были арестованы за призывы к несанкционированным акциям. Среди них — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Финляндия
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