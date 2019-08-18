Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии

Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии

Идея покупки Гренландии обсуждается в Белом доме, подтвердил экономический советник президента Лоуренс Кадлоу. Остров важен со стратегической точки зрения и богат минеральными ресурсами

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Белом доме действительно обсуждают возможность покупки Гренландии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Не хочу давать никаких прогнозов, просто лишь говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить покупку Гренландии», — сказал он.

Советник назвал ситуацию «развивающейся» и напомнил, что президент Гарри Трумэн также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.

«Дания владеет Гренландией, Дания является союзником, Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов», — добавил он.