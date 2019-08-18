Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 66,89 64,74 EUR Нал. 74,26 72,39 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 371,00 +140,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
Нетаньяху собщил о цели своего визита на Украину Политика, 22:31 Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии Политика, 22:16 Фонд жены Порошенко выделил деньги на комедию о войне в Донбассе Политика, 21:48 Власти Ульяновской области решили помочь с похоронами погибшей семьи Общество, 21:11 «Локомотив» обыграл «Динамо» в московском дерби Спорт, 21:08 Кадыров назвал поставленное его отцом Путину условие по будущему Чечни Политика, 20:57 Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США Политика, 20:22 Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины и грузовика в Москве Общество, 20:00 Прокуратура начала поиск главы убитой в Ульяновской области семьи Общество, 19:51 В центре Новосибирска загорелся ресторан Общество, 19:29 Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением Общество, 19:26 Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд в страну Общество, 19:12 СМИ поговорили со знакомыми предполагаемого убийцы семьи под Ульяновском Общество, 18:57 Разбившийся под Тольятти самолет выполнял фигуры высшего пилотажа Общество, 18:51
Политика ,  
0 
Советник Трампа объяснил его интерес к покупке Гренландии
Идея покупки Гренландии обсуждается в Белом доме, подтвердил экономический советник президента Лоуренс Кадлоу. Остров важен со стратегической точки зрения и богат минеральными ресурсами
Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Белом доме действительно обсуждают возможность покупки Гренландии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Не хочу давать никаких прогнозов, просто лишь говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить покупку Гренландии», — сказал он.

Фотогалерея 
Нефть подо льдом: факты о Гренландии

Советник назвал ситуацию «развивающейся» и напомнил, что президент Гарри Трумэн также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.

«Дания владеет Гренландией, Дания является союзником, Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов», — добавил он.

Политика
WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию

О том, что президент Трамп интересуется покупкой Гренландии, стало известно 16 августа после сообщения The Wall Street Journal. По данным издания, в сентябре американский лидер планирует в первый раз посетить Данию. Поездка не будет связана напрямую с идеей о покупке острова, уверяют собеседники.

В министерстве иностранных дел Гренландии в ответ на эти сообщения заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается. Раскритиковали такую идею и датские власти.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дональд Трамп, Гренландия
Материалы по теме
Нефть подо льдом: факты о Гренландии
Общество
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
Политика
Эксперты назвали цель Трампа при покупке Гренландии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter