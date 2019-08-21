День города в Москве отметят маскарадом и косплеем

День города, совпадающий в этом году с выборами в Мосгордуму, будет отмечен фестивалями «Добрая Москва» и «Душевная Москва», оперой-маскарадом и выступлениями скоморохов и ходулистов. Праздник обойдется в 407,5 млн руб.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Традиционный разгон

На празднование 872-летия столицы выделено около 407,5 млн руб. из городского бюджета. Это наименьшие расходы на День города за последние пять лет (к примеру, в прошлом году праздник обошелся в 457,2 млн руб.). Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города — 742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

Самой крупной статьей расходов традиционно стал разгон облаков. Соответствующий контракт на 406,4 млн руб. был заключен в конце прошлого года, он включает в себя услуги по «метеозащите города» на четыре даты — 1 мая, День Победы, День России и День города. Из этой суммы на разгон облаков в сентябре предусмотрено 101,6 млн руб. (примерно столько же, сколько и годом ранее). Исполнитель контракта обязуется предоставить десять самолетов с сыпучими реагентами. Как и в прошлые годы, тендер выиграло Агентство атмосферных технологий.

Праздник вместо митингов В этом году День города совпадет с выборами в столичный парламент. Муниципальная кампания сопровождалась протестами после недопуска оппозиционных кандидатов из-за выявленных Мосгоризбиркомом нарушений при сборе подписей. Собеседник РБК, близкий к московским властям, рассказал, что сначала на празднование Дня города «закладывали меньше денег, но потом [на фоне протестных акций] решение поменялось». Праздник должен помочь снизить напряжение, сказал он.

Вторая по величине статья — 49 млн руб. — праздничное оформление городских округов. В эту сумму входит украшение Центрального, Западного, Южного, Восточного, Северного, Зеленоградского и Северо-Восточного административных округов, данных о других округах на портале госзакупок пока нет. Несколько из этих контрактов достались одним и тем же компаниям — ООО «ТоргМаркет» и ООО «Кристалл», которые работали над праздничным оформлением Москвы и раньше. Контракты на 13,7 млн руб. получило ИП Лучникова Александра Витальевича, которое ранее в таких конкурсах не участвовало.