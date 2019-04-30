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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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На празднование Дня Победы в Москве потратят около ₽470 млн
В этом году празднование Дня Победы в Москве обойдется в 470 млн руб., подсчитал РБК. К традиционным праздничным площадкам добавится парк «Зарядье»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перевозка солдат и разгон облаков

На торжественные мероприятия, подарки и подготовку к празднику объявлены госзакупки приблизительно на 470 млн руб., подсчитал РБК. В 2018 году торжество обошлось в 615 млн руб., а в 2017 году — в 509 млн руб.

Самой дорогой, как и в прошлом году, оказалась закупка на перевозку военнослужащих для участия в параде. Она обойдется в 470 млн руб. за два года, из них 180 млн руб. заложено на текущий год и 290 млн руб. — на следующий. В 2018 году эти услуги оценили в 147 млн руб.

Второй по cумме стала закупка у единственного поставщика услуги по разгону облаков — 410,5 млн руб. (годом ранее эта услуга обошлась бюджету в 400,3 млн руб.). В сумму входит обеспечение метеоусловий не только в День Победы, но также в День России и в День города (в прошлом году на обеспечение хороших метеоусловий 9 Мая было заложено около 100 млн руб.). Разгонять облака в День Победы будут десять самолетов — на два меньше, чем годом ранее. Как и в 2018 году, контракт получила автономная некоммерческая организация «Агентство атмосферных технологий». Еще один «самолет-лаборатория» примет участие в исследовании облаков для выбора реагента. Это обойдется государству в 18 млн руб. Аукцион, как и год назад, выиграло ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория».

Подсчеты РБК велись на основании информации, размещенной на сайте госзакупок, в том числе закупок Минобороны и Московской дирекции массовых мероприятий. Годом ранее военное ведомство проводило закупки геральдической продукции к 9 Мая, в том числе и медалей «За участие в военном параде в День Победы». В 2019 году аукционы Минобороны на закупку геральдической продукции, в том числе знамен, штандартов, флагов, эмблем и щитов, оказались закрытыми, поэтому выяснить, связаны ли они с Днем Победы, невозможно.

«Календарь победы» и музыка в стиле кроссовер

Одна из крупнейших закупок — на оформление Красной площади, Васильевского спуска и организацию праздничного фейерверка. На это Управление делами президента заложило 54,9 млн руб. В этом году информации о том, кто будет поставщиком, нет. В 2017 и 2018 годах аналогичные контракты получало ООО «АФП» (Агентство фестивальных программ).

Также крупные закупки объявлены на проведение торжественных мероприятий. Их традиционно заказывает департамент культуры Москвы. Концерты с трансляцией парада запланированы у храма Христа Спасителя и на Поклонной горе.

На концерт возле храма потратят 9 млн руб. — на 2 млн меньше, чем годом ранее. В техническом задании к мероприятию указано, что его цель — «способствовать нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, уважительному отношению к старшему поколению и людям в военной форме, историческому и культурному прошлому своего народа, города, семьи». По заданию в ходе шестичасового мероприятия перед москвичами должны выступить «классическая группа в жанре кроссовер», хоры, симфонический оркестр и оперные певцы. Среди условий тендера — получение «высочайшего благословения от патриарха Московского и всея Руси». Закупки с таким условием Московская дирекция массовых мероприятий размещает уже как минимум в третий раз.

На акцию «Бессмертный полк» на Тверской в этом году потратят 13,5 млн руб. (по сравнению с 12,5 млн руб. в 2018-м). В числе затрат — разработка декораций и сценария видеоконтента. По ходу всего маршрута установят экраны, на которых будет демонстрироваться ролик на основе фото- и видеоматериалов «Бессмертного полка» прошлых лет, следует из техзадания.

Мероприятие на Поклонной горе обойдется в 15,5 млн руб. Там запланирован двухчасовой концерт: прозвучат популярная музыка 30–40 годов XX века; песни о Великой Отечественной войне, послевоенного периода и композиции из художественных фильмов, посвященные Победе. Годом ранее концерт обошелся в 13 млн руб.

ВДНХ объявила аукцион на 3,7 млн руб. на изготовление пространственно-визуальной инсталляции — центрального арт-объекта для декорирования территории выставки к Дню Победы. Это будет «Календарь Победы» — конструкция в форме параллелепипеда с перегородками внутри. «Данные элементы должны представлять собой поверхность для стилизованных «листов календаря» — увеличенных изображений страниц отрывных календарей разных лет начиная с 1945 года до наших дней», — говорится в техническом задании к закупке. Также в парке планируется провести мероприятия, посвященные 9 Мая, — «будут представлены стихи и песни, письма с фронта, музыка и фильмы военных лет, фрагменты литературных произведений, объединенные темами дружбы, любви и Победы».

К традиционным площадкам празднования добавится парк «Зарядье». Начальная цена контракта на праздничные мероприятия — 9,5 млн руб. Обязательное условие конкурса — обеспечить участие в концерте трех групп — лауреатов международных конкурсов и симфонического оркестра с дирижером и не менее чем 70 музыкантами.

Отдельный тендер объявлен мэрией на информационную поддержку мероприятий, посвященных Дню Победы. Ее начальная цена — 3 млн руб. Контракт включает подготовку информационных материалов, аккредитацию и работу со СМИ, а также ведение социальных сетей.

Флаговый костер и зефир для ветеранов

Отдельные закупки на оформление и праздничные мероприятия объявили московские административные округа. Самую большую сумму на 9 Мая заложили в Центральном административном округе. Там Московская дирекция массовых мероприятий объявила закупку на 6,5 млн руб. на проведение праздничных мероприятий с участием диджея, конферансье, театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, артистов со званиями «не ниже заслуженного/народного артиста России». Вторая закупка в ЦАО — на 9,2 млн руб. — на размещение декоративных конструкций «Флаговый костер», «Звезда» и прочих.

На втором месте по числу закупок среди московских округов — Северо-Восточный с двумя закупками. Первая — 8,7 млн руб., — как и в ЦАО, объявлена Московской дирекцией массовых мероприятий. Контракт также включает участие музыкальных групп — лауреатов конкурсов и предусматривает подготовку видеоряда и трансляцию военного парада. Вторая закупка в СВАО — на 4 млн руб. — на праздничное оформление территорий округа.

На третьем месте — Северо-Западный округ с закупкой на 8,2 млн руб. на установку декоративных конструкций. Второй аукцион в этом округе — на 875 тыс. руб. — на закупку подарков ветеранам к 9 Мая. Судя по техническому заданию, для подарков закупят шоколад, конфеты, зефир и чай. Планируется закупить 600 подарков. В ЮЗАО на День Победы потратят 6,6 млн руб., в ВАО — 5,9 млн руб., в Зеленоградском округе — 3,2 млн руб., в ЮВАО — 2,6 млн руб., в САО — 2,1 млн, в ЮАО — 1 млн руб.

Автор: Евгения Кузнецова, Маргарита Грошева
Теги: День Победы, Москва
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