На празднование Дня Победы в Москве потратят около ₽470 млн

В этом году празднование Дня Победы в Москве обойдется в 470 млн руб., подсчитал РБК. К традиционным праздничным площадкам добавится парк «Зарядье»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перевозка солдат и разгон облаков

На торжественные мероприятия, подарки и подготовку к празднику объявлены госзакупки приблизительно на 470 млн руб., подсчитал РБК. В 2018 году торжество обошлось в 615 млн руб., а в 2017 году — в 509 млн руб.

Самой дорогой, как и в прошлом году, оказалась закупка на перевозку военнослужащих для участия в параде. Она обойдется в 470 млн руб. за два года, из них 180 млн руб. заложено на текущий год и 290 млн руб. — на следующий. В 2018 году эти услуги оценили в 147 млн руб.

Второй по cумме стала закупка у единственного поставщика услуги по разгону облаков — 410,5 млн руб. (годом ранее эта услуга обошлась бюджету в 400,3 млн руб.). В сумму входит обеспечение метеоусловий не только в День Победы, но также в День России и в День города (в прошлом году на обеспечение хороших метеоусловий 9 Мая было заложено около 100 млн руб.). Разгонять облака в День Победы будут десять самолетов — на два меньше, чем годом ранее. Как и в 2018 году, контракт получила автономная некоммерческая организация «Агентство атмосферных технологий». Еще один «самолет-лаборатория» примет участие в исследовании облаков для выбора реагента. Это обойдется государству в 18 млн руб. Аукцион, как и год назад, выиграло ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория».