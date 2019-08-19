Мосгорсуд оставил под арестом двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил без изменения постановления Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Беглеца и Сергея Фомина», — сказали в пресс-службе.

Данилу Беглеца арестовали до 9 октября. По версии следствия, на акции он толкнул одного из сотрудников правоохранительных органов. Беглец не признает вину. Он отмечал, что находился в центре случайно, и не мог его покинуть из-за оцепления.

Сергей Фомин также не признает себя виновным. При этом прокуратура требовала лишит родительских прав его двоюродную сестру и ее мужа, объяснив это тем, что они передали Фомину своего малолетнего ребенка во время митинга, чтобы он покинул оцепление без препятствий.