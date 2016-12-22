Самой большой тратой мэрии Москвы на День города стал разгон облаков

Для празднования Дня города в 2018 году московская мэрия заключила контракты на 457,2 млн руб. Это самая скромная сумма за последние четыре года, дороже всего обойдется разгон облаков

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Московские власти потратят на День города — 2018 более 457,2 млн руб. (с учетом средств на проведение фестиваля «Цветочный джем»). На эту сумму столичная мэрия заключила контракты к празднику, подсчитал РБК по данным Единой информационной системы в сфере закупок.

Сумма, заложенная мэрией на это мероприятие, — самая скромная за четыре года: меньше было только в 2014 году, когда на День города потратили 250 млн руб. Больше всего — 742 млн руб. — мэрия закладывала на 870-летие Москвы в 2017 году. Для сравнения: проведение в столице празднований Дня Победы в 2018 году обошлось мэрии более чем в 600 млн руб.

День города пройдет 8–9 сентября. 9 сентября его празднование совпадет с выборами мэра столицы. В них примут участие действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан»), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Дегтярев (ЛДПР).

На что потратили

Дороже всего мэрии обойдется разгон облаков. За это Агентство атмосферных технологий получит почти 100,1 млн руб. (в прошлом году эта процедура обошлась в 97,4 млн руб.). По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

На организацию концертных программ и народных гуляний из бюджета города и районов выделили 237,8 млн руб., это сравнимо с 2017 годом (тогда на концерты и мероприятия потратили почти 253 млн руб.).

Праздничное оформление обойдется в 67,2 млн руб. — значительно дешевле, чем в прошлом году, когда только на световые конструкции мэрия потратила почти 300 млн руб. Еще около 60 млн заплатили тогда за другие элементы оформления, писал РБК.

РБК направил запросы в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы и компанию «Моссвет», с которой до этого заключались контракты на световое оформление, по поводу освещения в День города. Ответы к моменту написания текста не были получены.

Больше четверти заложенной суммы уйдет на оформление и оборудование организации праздника на ВДНХ. Победителем объявленного выставочным центром тендера на 19,7 млн руб. стала компания ООО «МСТ». Она же занималась оформлением выставки и в прошлом году — тогда это стоило 17,5 млн руб.

Затраты на фейерверки в 2018 году немного превышают прошлогодние траты — 33,5 млн руб. (это на 2 млн больше, чем в 2017 году). Салюты планируются во всех округах, многие парки, например Парк Горького, «Сокольники», сад «Эрмитаж», Сад Баумана и другие, самостоятельно организовывали фейерверки на своей территории. Контракты на них заключались еще весной и включали в себя также салюты по случаю Дня Победы.

Помимо мероприятий, организованных специально ко Дню города, в эти же дни мэрия устроила фестиваль «Цветочный джем». Его стоимость для бюджета за все дни (с 30 августа по 9 сентября) превысила 5,2 млн руб., подсчитал РБК.

Кто получил деньги

Самые крупные контракты, за исключением контракта на разгон облаков, получила компания ООО «Арт Продакшн». По условиям двух контрактов на общую сумму 32,5 млн руб. «Арт Продакшн» предоставит оборудование для проведения двухдневных гуляний возле храма Христа Спасителя и на Поклонной горе. В контракте также указано, что для организации мероприятий необходимо благословение патриарха Кирилла.

День Москвы — за рубежом РБК обнаружил четыре контракта на зарубежные праздничные мероприятия по случаю Дня города Москвы. Их заключило с «Домами Москвы» и белорусским Центром современных социальных технологий на общую сумму более 1,7 млн руб. ГУП «Московский центр международного сотрудничества». В Минске для празднования Дня города Москвы организуют торжественный прием, а в Ереване, Бишкеке и Сухуме — концерты.

Учредителем и гендиректором ООО «Арт Продакшн» является Алексей Титов. Хотя компания не аффилирована напрямую с другими юридическими лицами, судя по указанному в базе СПАРК e-mail (titov@mf-group.com), Титов имеет отношение к холдингу MF Group.

MF Group, которым владеют шесть человек, нередко получает от структур правительства Москвы контракты на организацию городских фестивалей, концертов или массовых мероприятий. На странице компании в социальной сети «ВКонтакте» указано, что холдинг предоставлял оборудование для митинга-концерта «Россия. Севастополь. Крым», прошедшего в марте 2018 года в Москве, форума «Россия — страна возможностей», празднования 90-летия Парка Горького. Как ранее писал РБК, группа участвовала также в организации фестивалей «Московское варенье», «Московская осень» и «Путешествие в Рождество».

Организовывать фейерверки будут компания «Орион-арт» (она получила контракт на 27,8 млн руб. на организацию салютов в административных округах Москвы) и ООО «Пиро-Росс» (11 контрактов на пятиминутные фейерверки в парках на общую сумму 4,8 млн руб.).

Другие компании, получившие крупные контракты в рамках организации Дня города, также раньше занимались проведением мероприятий на бюджетные деньги. Например, агентство «Стандарт профессиональной организации» (СПО), которое получит 16,5 млн руб. за организацию народных гуляний на Цветном бульваре, в 2018 году заключило госконтрактов более чем на 90 млн руб., в том числе контракт на 53,6 млн руб. на организацию Московского культурного форума. Его гендиректор Юлия Характерова, по данным «Медузы», еще в июне 2018 года указывала на своей странице в Facebook, что работает замруководителя отдела по молодежной политике частного университета «Синергия» — там же, где и совладелец СПО Мария Бабкина. В настоящее время страница Характеровой удалена.

Творческая мастерская «ТеАРТ», принадлежащая Ольге Баталовой, получила от Московской дирекции массовых мероприятий контракт на организацию гуляний в ЦАО на 14,4 млн руб. Она участвовала и в других столичных массовых мероприятиях. С начала текущего года мастерская «ТеАРТ» уже получила от дирекции контрактов на 71,2 млн руб. В 2016 и 2017 годах мастерская, у которой нет собственного сайта, получила от государства контрактов на сумму более 99 млн и 143 млн руб. соответственно.

Двойной праздник День города в 2018 году совпадает по времени с единым днем голосования: 9 сентября в Москве выберут мэра Москвы. Нередко управы, объявлявшие тендеры, указывали в их названии необходимость праздничного оформления избирательных участков. РБК обнаружил контракты на оформление избирательных участков на общую сумму 69,5 млн руб. Больше всего на такое оформление потратила префектура Южного административного округа Москвы. Она заключила с ООО «Эмден» контракт на 24,1 млн руб. на оформление избирательных участков. Индивидуальный предприниматель Никита Аржанцев заключил около 30 контрактов с управами нескольких московских районов на праздничное оформление избирательных участков. За работу он получит почти 14,7 млн руб. Другие компании, к примеру ООО «Многопрофильное объединение «Сириус», ООО «Мастерская праздников «Калейдоскоп эмоций» и другие, получали сразу по несколько контрактов от разных управ на оформление избирательных участков.

Постоянный конкурент

Больше всего контрактов получило ООО «СК Волна», которое организует празднование в 16 районах Москвы. Сумма контрактов, доставшихся компании, составляет 9 млн руб. Компания ежегодно участвует в тендерах на развлекательные мероприятия в районах Москвы. В 2018 году единственным конкурентом «СК Волна» чаще всего выступало ИП Галина Добрякова. В своей заявке предпринимательница не делала скидку от заявленной управами цены, а ООО «СК Волна» выставляло предложение с минимальной скидкой 0,5%. Так как критерий цены в объявленных управами условиях победы в тендере был самым весомым, компания становилась победителем во всех тендерах, в которых участвовала.

Эксперт по госзакупкам Иван Бегтин в разговоре с РБК предположил, что в случае с «СК Волна» и ее постоянным конкурентом на электронных аукционах могут быть обнаружены признаки картельного сговора. РБК направил запрос в УФАС Москвы.

Сделать скидку в 15–20% от изначальной (максимальной) цены контракты ООО «СК Волна» пришлось сделать всего в трех тендерах из 16. Из-за участия в тендерах Добряковой, которая назначала цену на 1% меньше от максимальной, а «СК Волна» — на 6% меньше, последняя получала контракты и в 2017 году. Таким образом, ООО «СК Волна» за прошлый год успешно получила два контракта на общую сумму 4,5 млн руб. на организацию тематических фестивалей в Москве. Гендиректором и учредителем ООО «СК Волна», по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Федянин. Электронную почту компании и номер телефона, записанные в базе СПАРК, указывает в качестве своих контактов судоходная компания «Чижик», которая занимается организацией прогулок на теплоходах. Галина Добрякова, по данным ЕГРЮЛ, не является и не была совладельцем или директором каких-либо юридических лиц.