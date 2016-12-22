ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,04 66,48 EUR Нал. 77,81 76,02 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6485,59 -6,61 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров
Лента новостей
В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров 09:34, Общество Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде 09:10, Общество Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая 08:48, Политика В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией 08:25, Политика Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter 07:43, Технологии и медиа Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин 07:22, Общество Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией 07:04, Бизнес Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека 06:55, Общество Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне 06:26, Общество Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку 05:54, Общество Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса 05:46, Политика ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету 05:23, Политика В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 04:52, Общество СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook 04:32, Технологии и медиа Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики 04:27, Политика Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море 03:54, Политика В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов 03:25, Общество Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США 03:07, Политика СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой 02:56, Общество Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне 02:14, Общество Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook 02:01, Технологии и медиа В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия 01:46, Общество В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков 01:26, Общество Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина 00:51, Политика Moody's и S&P понизили рейтинг Турции из-за обвала национальной валюты 00:25, Экономика Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США 00:04, Экономика Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре 17 авг, 23:59, Общество Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным 17 авг, 23:54, Политика
В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров
Общество, 09:34
0
В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров

Туристы из Украины приезжают в Крым, чтобы посмотреть на возведенный через Керченский пролив Крымский мост и отдохнуть в безопасных и комфортабельных условиях. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение», — заявил Черняк, уточнив, что попытки киевских властей опровергнуть существование Крымского моста «сработали обратным бумерангом».

Он добавил, что мост через Керченский пролив также позволил жителям Украины посетить другие российские южные регионы.

Глава комитета отметил, что многие украинские туристы приезжают на полуостров за более безопасным и комфортным отдыхом, чем на курортах Украины. По его словам, большую роль в восстановлении турпотока на полуостров из Украины играет народное радио. Так, люди, побывавшие в Крыму, рассказывают своим согражданам о гостеприимном отношении к украинцам.

Ранее, в конце июня, Алексей Черняк спрогнозировал, что в 2018 году количество украинских туристов в Крыму может возрасти до 1 млн.

 
Теги: Крым , поездка в Крым , украинцы , Туризм
Главное
Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая Политика
Материалы по теме
На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России Общество
В Крыму заявили о «тронувшемся льде» в ситуации с признанием полуострова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter