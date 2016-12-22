В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров

Туристы из Украины приезжают в Крым, чтобы посмотреть на возведенный через Керченский пролив Крымский мост и отдохнуть в безопасных и комфортабельных условиях. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«После открытия моста президентом России Владимиром Путиным многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение», — заявил Черняк, уточнив, что попытки киевских властей опровергнуть существование Крымского моста «сработали обратным бумерангом».
Он добавил, что мост через Керченский пролив также позволил жителям Украины посетить другие российские южные регионы.
Глава комитета отметил, что многие украинские туристы приезжают на полуостров за более безопасным и комфортным отдыхом, чем на курортах Украины. По его словам, большую роль в восстановлении турпотока на полуостров из Украины играет народное радио. Так, люди, побывавшие в Крыму, рассказывают своим согражданам о гостеприимном отношении к украинцам.Ранее, в конце июня, Алексей Черняк спрогнозировал, что в 2018 году количество украинских туристов в Крыму может возрасти до 1 млн.