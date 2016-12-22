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Лондон призовет страны ЕС встать «плечом к плечу» с США в вопросе санкций
Политика, 03:26
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Лондон призовет страны ЕС встать «плечом к плечу» с США в вопросе санкций
Союзники Британии должны ввести более жесткие ограничения против России и реагировать «одним голосом» на любые нарушения — от тех, что происходят на улицах Солсбери, до тех, что решают судьбу Крыма, уверен глава британского МИД
Джереми Хант (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Глава МИД Великобритании ​Джереми Хант, ​выступая 21 августа в Институте мира в Вашингтоне, собирается призвать страны Евросоюза ввести против России более жесткие санкции — блок, как уверен министр, должен встать «плечом к плечу» с США, которые в этом месяце поразят Москву новыми экономическими ограничениями, сообщает Reuters ​со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении отрывки из выступления Ханта. The Guardian уточняет, что визит в США для чиновника станет первым после его назначения на должность главы британского МИД (это произошло в июле).

В ходе своей речи министр, как отмечает Reuters, собирается подчеркнуть, что президент России Владимир Путин сделал мир «более опасным местом» и что после нападения в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества, ЕС должен оказать на Москву большее давление, чтобы обеспечить соблюдение Россией международных норм.

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими», — заявит Хант. Только так, по мнению главы британского внешнеполитического ведомства, блок сможет продемонстрировать, что он «действительно стоит плечом к плечу с США» в вопросе антироссийских ограничений.

«Это означает, что [мы] должны реагировать одним голосом всякий раз, если где-либо и когда-либо будут происходить нарушения — от [отравлений] на улицах Солсбери до [решения] судьбы Крыма», — подчеркнет во время выступления британский министр.

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Также в ходе своей речи, как указывает агентство, он собирается указать на другие угрозы, которые Британия замечает в миропорядке. Внимание Хант, в частности, обратит на политику Китая, отметив, что «с экономической мощью приходит и политическая ответственность». Власти КНР чиновник планирует раскритиковать за их бездействие в вопросах Крыма и применения химического оружия.

Очередной пакет санкций против России США могут ввести уже 22 августа. В середине этого месяца на сайте конгресса Соединенных Штатов был опубликован подготовленный сенаторами законопроект о дополнительных антироссийских ограничениях.​ Он, в частности, предполагает введение санкций на покупку российского государственного долга, а также возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, реагируя на соответствующий документ, заявил, что введение подобных ограничений сравнимо с «объявлением экономической войны». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что такая «рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , Санкции , Евросоюз
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