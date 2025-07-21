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Война Израиля и Ирана ,  
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В кабмине Израиля попросили Россию воздержаться от поставок ПВО в Иран

Министр в Минфине Израиля Элькин попросил Россию не поставлять Ирану ПВО
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Авиация Израиля «умеет решать» проблему российского ПВО, заявил министр из израильского Минфина. На вооружении Ирана стоят в том числе комплексы С-300, поставленные Россией
Зэев Элькин
Зэев Элькин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Израильская армия в случае необходимости будет вынуждена «заняться» комплексами ПВО, поставленными Ирану Россией, заявил журналистам депутат кнессета от партии «Ямина» и министр в Министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин по восстановлению севера и юга страны, который состоит в узком военно-политическом кабинете правительства. Его слова передает корреспондент РБК.

«Так же как мы сделали с теми [системами ПВО], которые были поставлены до сих пор. Как выяснилось, израильская авиация умеет решать проблемы, в том числе и российского ПВО, как это было проверено на практике в Иране в рамках последней войны. Мы не хотим этого и всячески просили в свое время Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но пусть только они были поставлены, значит, нам пришлось заниматься ими», — сказал министр.

Иран выражал заинтересованность в покупке российских систем ЗРК с 2003 года. Весной 2016-го Тегеран объявил о получении первой партии российских комплексов С-300. Они поступили на боевое дежурство в 2017 году.

По словам Элькина, Израиль неоднократно предупреждал Россию насчет ядерных исследований Ирана.

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«Российско-иранское сотрудничество в военной области гораздо больше заботило Израиль, чем российско-сирийское сотрудничество», — сказал Элькин. Любое усиление Ирана, пока его контролируют «религиозные фанатики, которых мало что ограничивает», представляет большую опасность для Ближнего Востока, и не только для этого региона, уверен израильский министр. Он утверждает, что у Тегерана «есть далеко идущие стремления и создать ядерную бомбу, и развить баллистические ракеты, которые будут еще большего радиуса, чем сегодня».

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Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня, спустя несколько дней в войну вступили США, разбомбив несколько ключевых ядерных объектов.

Позднее российский президент Владимир Путин упомянул, что Москва предлагала Тегерану вести совместную работу над системами ПВО, но тот большого интереса не проявил.

В ответ на напоминание, что Россия поставила Ирану системы С-300 и модифицированную С-200, Путин сказал: «Вы знаете, это не то совсем. Потому что наше предложение заключается в другом: создавать системы — не отдельные поставки, а системы... Мы когда-то обсуждали, но иранская сторона особого интереса к этому не проявила, и все это заглохло. А что касается отдельных поставок: да, конечно, мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом».

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