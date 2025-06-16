В ЕК предложили сделать бессрочным запрет на поставки российского газа

Запрет, который ЕС намерен ввести в 2027 году, будет действовать, пока его кто-то не отменит, заявил еврокомиссар. FT пояснила, что его намерены наложить через торговое законодательство, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Полный запрет странам ЕС закупать российский газ, который Еврокомиссия намерена ввести в 2027 году, должен остаться в силе после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

«Запрет будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — сказал он.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия намерена сделать так, чтобы меры не создавали проблем с поставками топлива для стран — членов Евросоюза. Брюссель хочет сохранить цены на максимально возможном низком уровне, добавил Йоргенсен.

В начале мая ЕК представила «дорожную карту» постепенного отказа от поставок российских энергоресурсов. Та предусматривает, в частности, полное прекращение импорта газа из России к 2027 году за счет приостановки новых контрактов с поставщиками российского топлива и прекращения спотовых контрактов к концу текущего года.

В июне Еврокомиссия намерена выдвинуть законодательные инициативы на основе этого плана. По данным Bloomberg, ЕК рассматривает возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа, что должно позволить европейским компаниям избежать выплат неустоек по уже существующим контрактам на поставки: они смогут сослаться на форс-мажор. Юристы изучат такую возможность после представления предложения, но для вступления квоты в силу нужна поддержка большинства участников блока.

По данным газеты Financial Times, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии, ЕК предложит запретить контракты на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства. Закон о торговле будет использован, поскольку одобрение санкций требует единогласной поддержки всех членов ЕС.

В рамках этой инициативы европейским компаниям хотят запретить заключать новые подобные контракты немедленно. Существующие краткосрочные контракты потребуют завершить с 2026 года, а долгосрочные — с 1 января 2028 года. В качестве уступок Венгрию и Словакию могут освободить от обязательства следовать этим правилам до 2027 года.

Два крупнейших европейских покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) — Франция и Бельгия — в начале июня также отказались поддержать представленный Еврокомиссией план отказа от поставок газа из России в ЕС. Франция предпочла стратегию поиска альтернативных источников, а Бельгия захотела получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

До начала военной операции на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций. Однако в 2024 году поставки российского СПГ продолжились, в связи с чем Еврокомиссия решила представить план полного отказа от российских энергоносителей.

Российские власти считают санкции, введенные странами Запада, незаконными. В Кремле подчеркивали, что ограничительные меры — это «обоюдоострое орудие» и прежде всего они бьют по жителям Европы.