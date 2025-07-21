На журналистку «Дождя» Монгайт возбудили дело о фейках

По данным Baza, поводом для дела стали посты журналистки об ударах по Одессе, дело завели 18 июля

Анна Монгайт (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

На журналистку телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России) Анну Монгайт (внесена в реестр иноагентов) завели уголовное дело о фейках. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник и Baza.

По данным телеграм-канала, дело было возбуждено 18 июля. Поводом для него стали посты Монгайт об ударах по Одессе в апреле 2022-го и июле 2023 года. Журналистка находится не в России.

На прошлой неделе Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов против главреда «Дождя» Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (все трое включены в реестр иноагентов). В апреле стало известно, что МВД объявило Дзядко в розыск.

В июле Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал основательницу «Медузы» (Минюст признал издание иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Весной на Тимченко завели дело по статье об организации деятельности нежелательной организации. В июне МВД объявило ее в розыск.