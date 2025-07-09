Суд в Москве заочно арестовал основательницу «Медузы»
Следствие просит суд отправить под заочный арест основательницу «Медузы» (Минюст признал иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Об этом свидетельствует картотека Черемушкинского суда Москвы. Судебное заседание было назначено на 9 июля.
Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что Черемушкинский суд удовлетворил ходатайство следствия, заочно арестовав журналистку.
В июне основательницу «Медузы» оштрафовали по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента), следует из карточки суда.
В мае на Тимченко завели уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК).
По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025-го она опубликовала «видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной в России организации».
Тимченко находится за границей. В июне МВД объявило основательницу «Медузы» в розыск.
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