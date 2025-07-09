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Суд в Москве заочно арестовал основательницу «Медузы»

Черемушкинский суд заочно арестовал основательницу «Медузы» Галину Тимченко
Весной на Галину Тимченко завели дело по статье об организации деятельности нежелательной организации. Она находится за границей. В июне МВД объявило основательницу «Медузы» в розыск
Галина Тимченко
Галина Тимченко (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Следствие просит суд отправить под заочный арест основательницу «Медузы» (Минюст признал иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Об этом свидетельствует картотека Черемушкинского суда Москвы. Судебное заседание было назначено на 9 июля.

Позднее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что Черемушкинский суд удовлетворил ходатайство следствия, заочно арестовав журналистку.

В июне основательницу «Медузы» оштрафовали по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента), следует из карточки суда.

В мае на Тимченко завели уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК).

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По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025-го она опубликовала «видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной в России организации».

Тимченко находится за границей. В июне МВД объявило основательницу «Медузы» в розыск.

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Елена Чернышова
Галина Тимченко «Медуза» нежелательные организации
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