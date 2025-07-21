Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку
Юрист президента США Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Этот обед способствовал заключению сделки Белоруссии с Соединенными Штатами об освобождении 14 заключенных, пишет Politico.
«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и [пить] третий [я] не стал», — сказал Коул.
Этот эпизод показывает смену подхода американской администрации к ведению внешней политики, пишет Politico. Как отмечает издание, теперь его можно назвать крайне личным: во время своего второго президентства Трамп привлек множество близких друзей и союзников, сделав их своими посланниками при решении разных вопросов за рубежом.
Подход Трампа позволил обойти бюрократию Госдепартамента США и открыл перспективу для прямого общения зарубежных политиков с президентом США, пишет Politico. Посланники Трампа могут свободно говорить и делать то, что обычные американские дипломаты, вероятно, не могут себе позволить, утверждает издание.
21 июня Лукашенко помиловал белорусского оппозиционера, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергея Тихановского. Всего белорусские власти отпустили 14 заключенных, среди которых было много граждан других стран. Незадолго до этого Белоруссию посетил спецаредставитель Трампа по Украине Кита Келлог, в Минске он встретился с Лукашенко.
Коул присутствовал на этой встрече. Также он посещал Белоруссию минувшей весной.
Минск объяснил освобождение Тихановского гуманными соображениями. Это было сделано, чтобы он мог воссоединиться с семьей, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
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