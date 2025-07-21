 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку

Юрист Трампа Коул: убедил Лукашенко отпустить заключенных, попив с ним водку
Коул рассказал, что в Минске при встрече с Лукашенко выпил два шота. Он входил в состав американской делегации, посещавшей Белоруссию в июне. Вскоре после встречи, на которой присутствовал и Келлог, Минск освободил 14 заключенных
Джон Коул и Дональд Трамп
Джон Коул и Дональд Трамп (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Юрист президента США Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Этот обед способствовал заключению сделки Белоруссии с Соединенными Штатами об освобождении 14 заключенных, пишет Politico.

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и [пить] третий [я] не стал», — сказал Коул.

Этот эпизод показывает смену подхода американской администрации к ведению внешней политики, пишет Politico. Как отмечает издание, теперь его можно назвать крайне личным: во время своего второго президентства Трамп привлек множество близких друзей и союзников, сделав их своими посланниками при решении разных вопросов за рубежом.

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского
Политика

Подход Трампа позволил обойти бюрократию Госдепартамента США и открыл перспективу для прямого общения зарубежных политиков с президентом США, пишет Politico. Посланники Трампа могут свободно говорить и делать то, что обычные американские дипломаты, вероятно, не могут себе позволить, утверждает издание.

21 июня Лукашенко помиловал белорусского оппозиционера, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергея Тихановского. Всего белорусские власти отпустили 14 заключенных, среди которых было много граждан других стран. Незадолго до этого Белоруссию посетил спецаредставитель Трампа по Украине Кита Келлог, в Минске он встретился с Лукашенко.

Коул присутствовал на этой встрече. Также он посещал Белоруссию минувшей весной.

Минск объяснил освобождение Тихановского гуманными соображениями. Это было сделано, чтобы он мог воссоединиться с семьей, сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку
Video

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко Белоруссия США Водка дипломатия Дональд Трамп обед
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что с картофелем в Белоруссии нельзя шутить
Общество
Путин и Трамп обсудили новый обмен заключенными «9 на 9»
Политика
Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Чемпионке Олимпиады запретили выступать под песню «Младший лейтенант» Спорт, 16:04
Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы Политика, 16:03
Дума подготовила запрет кормить животных возле многоквартирных домов Политика, 16:03
«Цифровая нефть». Зачем новая компания инвестирует $1,5 млрд в Ethereum Крипто, 16:02
АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску Lada Iskra в 2025 году Авто, 16:01
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку Политика, 15:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости к 2030 году Общество, 15:49
В аэропорту Еревана умер турист из России Общество, 15:46
В Новороссийске после взрыва газа в многоэтажке загорелись три квартиры Общество, 15:41
Мать экс-участника The Hatters рассказала детали его гибели Общество, 15:39
Посол России заявил об оторопи после отмены концерта Гергиева в Италии Политика, 15:39
Власти одобрили длинные кредитные каникулы для россиян с детьми Финансы, 15:36
WP сообщила о крупнейшем финансовом кризисе в ХАМАС за 40 лет Политика, 15:30