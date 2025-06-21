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Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского

Пресс-секретарь Лукашенко: Сергей Тихановский освобожден из гуманных соображений
Тихановского помиловали вместе с еще 13 заключенными, среди которых много граждан других стран. Оппозиционер был освобожден из гуманных соображений и с целью воссоединения с родными. Он уже встретился с женой Светланой Тихановской

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского
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Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко помиловать оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, объясняется гуманными соображениями, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает «Пул Первого».

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она.

Эйсмонт подтвердила освобождение в общей сложности 14 человек, из которых два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. Они были отпущены по просьбе американского президента Дональда Трампа, добавила пресс-секретарь. Освобожденные белорусы были «осуждены за экстремистскую и террористическую деятельность».

Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко
Политика
Сергей Тихановский перед оглашением приговора в Гомельском областном суде, Белоруссия, 14 декабря 2021&nbsp;г.

Об освобождении Тихановского стало известно 21 июня, кадры с ним опубликовала супруга, живущая в Литве с 2020 года. Туда же выехал и сам оппозиционер.

«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми (у пары сын и дочь. — РБК). Случилось то, о чем наша семья мечтала эти 5 лет и ради чего мы все работали, с момента его задержания», — отметила Тихановская. Она поблагодарила за это Трампа, его спецпредставителя Кита Келлога, который посетил в это же время Белоруссию, Госдеп и др.

Тихановскому 46 лет. До того, как попытаться баллотироваться в президенты в 2020 году, он был популярным YouTube-блогером. ЦИК страны не дала ему зарегистрироваться кандидатом, и вместо него в президенты выдвинулась Тихановская. Сам оппозиционер был задержан.

Согласно официальным данным, Тихановская на выборах получила 10% голосов, Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги сфальсифицированными, что привело к массовым протестам, после которых кандидатка и покинула страну.

Тихановский же в 2021 году был осужден в Белоруссии на 18 лет заключения. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствии работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Позже ему назначили еще полтора года за неповиновение администрации колонии.

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политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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