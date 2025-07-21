На месте убийства летчика в Испании нашли тело экс-чиновника МВД Украины

В бассейне комплекса Cala Alta, где был убит летчик Кузьминов, нашли тело экс-чиновника МВД Украины Грушевского, пишет El Español. По данным издания, следов насилия нет, причинами смерти могли стать остановка сердца или инсульт

Фото: Paul White / AP / ТАСС

В испанском городе Вильхойса (провинция Аликанте) в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского пилота Максима Кузьминова, обнаружили тело экс-чиновника украинского МВД Игоря Грушевского, сообщает издание El Español.

По данным газеты, тело было обнаружено 29 июня в бассейне комплекса. Экс-чиновника нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии — медики, но это не принесло результата.

Как сообщает El Español, на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь. Издание допускает, что причинами смерти могли стать внезапная остановка сердца или инсульт.

61-летний Грушевский прежде работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее — Национальной полиции, отмечают El Español и «РБК Украина».

МИД Украины заявил со ссылкой на генеральное консульство страны в Барселоне, что смерть Грушевского наступила в результате утопления.

«Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела на Украину», — сообщили в ведомстве.

Летом 2023 года Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Вместе с ним были второй пилот и бортовой техник, которых он впоследствии убил.

Сам Кузьминов был убит 13 февраля 2024 года на парковке того же жилого комплекса Cala Alta, расположенного на берегу Средиземного моря. В Испанию летчик перебрался с Украины, власти которой заплатили ему $500 тыс. и дали новый — украинский — паспорт на имя Игоря Шевченко.

Газета The New York Times писала, что утром в день убийства на парковку многоквартирного дома, где обосновался Кузьминов, приехал белый Hyundai Tucson. В нем находились два человека, они несколько часов ждали появления бывшего российского пилота. Он приехал на парковку около 16:20, и, когда вышел из машины, нападавшие открыли огонь. В Кузьминова попало шесть пуль, он упал, после чего стрелки на Hyundai переехали его тело и скрылись. Автомобиль нашли неподалеку, он был сожжен. Полиция установила, что его угнали.

Через несколько дней, 19 февраля, украинские власти подтвердили смерть Кузьминова. По информации CBS News, его тело захоронили в безымянной могиле на юге Испании.