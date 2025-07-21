 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На месте убийства летчика в Испании нашли тело экс-чиновника МВД Украины

El Español: у места убийства летчика нашли тело экс-чиновника МВД Украины
В бассейне комплекса Cala Alta, где был убит летчик Кузьминов, нашли тело экс-чиновника МВД Украины Грушевского, пишет El Español. По данным издания, следов насилия нет, причинами смерти могли стать остановка сердца или инсульт
Фото: Paul White / AP / ТАСС
Фото: Paul White / AP / ТАСС

В испанском городе Вильхойса (провинция Аликанте) в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского пилота Максима Кузьминова, обнаружили тело экс-чиновника украинского МВД Игоря Грушевского, сообщает издание El Español.

По данным газеты, тело было обнаружено 29 июня в бассейне комплекса. Экс-чиновника нашли лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии — медики, но это не принесло результата.

Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
Политика
Максим Кузьминов

Как сообщает El Español, на теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь. Издание допускает, что причинами смерти могли стать внезапная остановка сердца или инсульт.

61-летний Грушевский прежде работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее — Национальной полиции, отмечают El Español и «РБК Украина».

МИД Украины заявил со ссылкой на генеральное консульство страны в Барселоне, что смерть Грушевского наступила в результате утопления.

«Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела на Украину», — сообщили в ведомстве.

Летом 2023 года Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Вместе с ним были второй пилот и бортовой техник, которых он впоследствии убил.

Сам Кузьминов был убит 13 февраля 2024 года на парковке того же жилого комплекса Cala Alta, расположенного на берегу Средиземного моря. В Испанию летчик перебрался с Украины, власти которой заплатили ему $500 тыс. и дали новый — украинский — паспорт на имя Игоря Шевченко.

Газета The New York Times писала, что утром в день убийства на парковку многоквартирного дома, где обосновался Кузьминов, приехал белый Hyundai Tucson. В нем находились два человека, они несколько часов ждали появления бывшего российского пилота. Он приехал на парковку около 16:20, и, когда вышел из машины, нападавшие открыли огонь. В Кузьминова попало шесть пуль, он упал, после чего стрелки на Hyundai переехали его тело и скрылись. Автомобиль нашли неподалеку, он был сожжен. Полиция установила, что его угнали.

Через несколько дней, 19 февраля, украинские власти подтвердили смерть Кузьминова. По информации CBS News, его тело захоронили в безымянной могиле на юге Испании.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Максим Кузьминов летчик убийство Испания МВД Украины Нацполиция Украины
Материалы по теме
CBS News рассказал, что стало с телом перебежчика из России Кузьминова
Политика
NYT узнала детали убийства в Испании угнавшего Ми-8 на Украину Кузьминова
Политика
Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В Омске несовершеннолетняя убила в хостеле своего новорожденного мальчика Общество, 13:01
Эксперты рассказали о плюсах data-driven-подхода для развития бизнеса Отрасли, 13:01
М.Видео и СДЭК начали сотрудничество по доставке крупногабаритной техники РБК Компании, 13:00
В Москве в больнице произошло задымление из-за неисправного прибора Общество, 12:54
У экс-владельца «Арианта» Кретова изъяли землю на берегу Азовского моря Политика, 12:53
На месте убийства летчика в Испании нашли тело экс-чиновника МВД Украины Политика, 12:53
Минтруд предложил повысить МРОТ почти на 21% в будущем году Общество, 12:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Российский синхронист сообщил о поддержке на ЧМ от чемпиона из США Спорт, 12:52
Сенатор Грэм раскрыл, кого коснутся пошлины Трампа против России в 100% Политика, 12:51
Иран проведет встречу с Россией и Китаем до переговоров с «евротройкой» Политика, 12:40
Роботы приходят на помощь: как промышленность встает на путь роботизации РБК+, 12:35
Минобороны заявило об ударе по украинским военным аэродромам и ТЦК Политика, 12:29
Аэропорты Москвы за три дня закрывали более 20 раз. Инфографика Политика, 12:25
На улице Тихая в Москве из-за провала дороги перекрыли движение Город, 12:22