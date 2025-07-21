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Военная операция на Украине ,  
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Британия призовет Запад к «50-дневной кампании» по вооружению Украины

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Военная операция на Украине
На заседании в формате «Рамштайн» британский министр обороны призовет Запад провести «50-дневную кампанию» по вооружению Украины. До этого Трамп пригрозил России санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто перемирие

Министр обороны Великобритании Джон Хили на предстоящем заседании Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG, также известна как формат «Рамштайн») призовет участников объединения к наращиванию военной помощи Киеву, сообщают The Telegraph и Bloomberg со ссылкой на заявление британского Минобороны.

Заседание UDCG пройдет 21 июля, Хили в четвертый раз возглавит его. В своем выступлении он отметит заявление президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил России новыми санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине или мирная сделка.

«Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы, в свою очередь, должны предпринять «50-дневную кампанию», чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — скажет Хили.

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По данным Telegraph, также на заседании Британия и Германия примут согласятся закупить больше ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование Берлина в размере €170 млн.

Также 14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружения Украине: европейские страны будут поставлять вооружение американского производства Киеву, а США затем восполнят их запасы. К инициативе присоединились Германия и Норвегия — они поставят Украине системы Patriot. Bloomberg 18 июля сообщил, что Великобритания также обсуждает участие в этой инициативе.

Москва осуждает военную помощь Киеву, а вводимые санкции считает незаконными.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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