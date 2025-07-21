Британия призовет Запад к «50-дневной кампании» по вооружению Украины
Министр обороны Великобритании Джон Хили на предстоящем заседании Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG, также известна как формат «Рамштайн») призовет участников объединения к наращиванию военной помощи Киеву, сообщают The Telegraph и Bloomberg со ссылкой на заявление британского Минобороны.
Заседание UDCG пройдет 21 июля, Хили в четвертый раз возглавит его. В своем выступлении он отметит заявление президента США Дональда Трампа, который 14 июля пригрозил России новыми санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине или мирная сделка.
«Как члены Контактной группы по обороне Украины, мы, в свою очередь, должны предпринять «50-дневную кампанию», чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — скажет Хили.
По данным Telegraph, также на заседании Британия и Германия примут согласятся закупить больше ракет для систем противовоздушной обороны, используя финансирование Берлина в размере €170 млн.
Также 14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружения Украине: европейские страны будут поставлять вооружение американского производства Киеву, а США затем восполнят их запасы. К инициативе присоединились Германия и Норвегия — они поставят Украине системы Patriot. Bloomberg 18 июля сообщил, что Великобритания также обсуждает участие в этой инициативе.
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