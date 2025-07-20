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Военная операция на Украине ,  
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Борис Джонсон пожаловался на снижение интереса британцев к Украине

The Telegraph: Борис Джонсон огорчен снижением интереса британцев к Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что ему «довольно печально» из-за отсутствия у британцев интереса к конфликту на Украине. Уровень поддержки Украины у британцев последовательно снижается, показывают опросы
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Британцы стали равнодушнее к конфликту на Украине, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и добавил, что он очень опечален из-за этого. Слова бывшего премьера приводит The Telegraph.

«Интерес к Украине и аппетит к ней в наши дни очень низкие. Я нахожу это довольно печальным. <...> Для меня это вопрос номер один», — сказал Джонсон на мероприятии для украинских ветеранов в посольстве Украины в Лондоне.

Он также выразил недовольство действиями нынешнего руководства Британии в вопросах поддержки и сотрудничества с Киевом. По словам экс-премьера, хотя Лондон продолжает играть большую роль в этом вопросе, это уже не та «лидерская, идейная роль», которая была раньше.

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Политика
Борис Джонсон

После начала конфликта на Украине большинство британцев активно поддерживали Киев. Так, 81% британцев в 2023 году заявляли, что желают победы Украины, наблюдался высокий уровень поддержки санкций против России (73–75%) и поставок вооружений Киеву.

К февралю 2025 года поддержка предоставления помощи Украине снизилась: более половины (52%) опрошенных заявили, что Великобритания оказала Украине достаточный объем поддержки, 14% назвали необходимой дополнительную поддержку, а 18% сочли, что ее было оказано слишком много. Тем не менее около 53% по-прежнему выступали за экономические и военные меры против России.

Джонсон был премьером в 2019–2022 годах. В этой должности он запомнился как один из самых жестких критиков России и сторонник Украины. После отставки Джонсона пост премьера ненадолго заняла Лиз Трасс, которую сменил Риши Сунак. В 2024 году правительство возглавил лидер лейбористов Кир Стармер, а консерваторы потерпели разгромное поражение.

Бывший премьер допускал, что вернется в политику. В мае таблоид The Sun писал, что высокопоставленные члены Консервативной партии ведут переговоры с бывшим премьер-министром в рамках «секретной миссии» по его возвращению в политику. Однако The Telegraph пишет, что сейчас не идет речи о возвращении Джонсона «на передовую политики».

«Я не вижу никакого непосредственного способа, которым я могу быть особенно полезен в британской политике прямо сейчас. Но я думаю, что могу продолжать говорить об Украине», — сказал экс-премьер.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Борис Джонсон Великобритания Украина
Борис Джонсон фото
Борис Джонсон
политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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