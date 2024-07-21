Politico узнало, как Байден принял решение выйти из гонки

Байден публично отвергал идею сняться с выборов, но все-таки принял решение днем в воскресенье, 21 июля. Он подчеркнул, что это будет лучше для демократов и страны, и назвал преемником вице-президента Харрис

Джо Байден (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Президент США Джо Байден еще в ночь на субботу думал продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье принял решение не избираться, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

«Вчера вечером он сообщил, что продолжает двигаться вперед на полной скорости», однако сегодня около 13:45 (20:45 по мск) Байден сообщил команде, что изменил свое мнение.

В Campaign Legal Center сообщили, что Харрис может забрать средства, которые доноры перевели на избирательную кампанию Байдена, однако на это должна согласиться команда президента. Деньги также можно перевести для поддержки демократов на выборах в сенат или направить на инициативы Байдена.

Президент, объявляя о выходе из гонки, поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за работу и назвал ее своим преемником на выборах.

Съезд демократов, на котором партии необходимо определиться со своими кандидатами в президенты и вице-президенты, должен пройти в Чикаго 19–22 августа.