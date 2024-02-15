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Выборы президента США ,  
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Белый дом ответил на слова Путина о «более выгодном» для России Байдене

Кирби: Путину следует держаться подальше от выборов в США
Сюжет
Выборы президента США
Кирби, комментируя заявление Путина о том, что Москве предпочтительнее победа Байдена на выборах, призвал его «держаться подальше» от выборов в США. Участвующий в президентской гонке Трамп расценил слова Путина как комплимент

В ответ на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что России предпочтительнее было бы иметь дело с нынешним президентом США Джо Байденом, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предостерег Москву от вмешательства в выборы в Штатах.

«Я думаю, мистер Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины <...> и мистеру Путину следует просто держаться подальше от наших выборов», — сказал Кирби на брифинге.

Накануне, отвечая на вопрос о том, «кто для России лучше — Байден или [экс-президент США Дональд] Трамп», Путин назвал первого. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — отметил он.

В то же время Путин подчеркнул, что позиция нынешней администрации США, по его мнению, «в высшей степени вредна и ошибочна», о чем он говорил Байдену в свое время.

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Политика
Джо Байден

Дональд Трамп, который как и действующий президент США намерен участвовать в выборах на пост главы государства (состоятся в ноябре), заявил, что слова Путина он расценивает как комплимент. Трамп также заверил, что сделал бы больше для помощи Украине, чем Байден, выразив уверенность, что при нынешнем президенте США Путину «дадут все, что он захочет, включая Украину».

Как выяснил Bloomberg, Трамп в случае победы на выборах планирует провести мирный саммит с участием Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Для воздействия на Киев он может сократить военную поддержку, а Москве пригрозить нарастить поставки, рассказывали источники агентства.

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Республиканская и Демократическая партии пока не выбрали своих кандидатов на президентских выборах, однако Байден и Трамп уверенно опережают конкурентов. Как следует из результатов январского опроса CNN, 49% избирателей в США поддержали бы Трампа, 45% — Байдена. Исследование показало также, что у обоих политиков высокий антирейтинг (59% у Байдена против 55% у Трампа).

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Джон Кирби Джо Байден Дональд Трамп выборы президента США
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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