Минобороны рассказало о роли военных священников в зоне спецоперации

Военные священники проводят в зоне боевых действий на Украине обряды крещения и молебны, освящают военную технику и т.д. — было проведено почти 250 тыс. таких мероприятий

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С начала боевых действий на Украине военные священники (капелланы) выезжали в зону спецоперации свыше полутора тысяч раз, сообщили в Минобороны.

«Ими проведено более 245 тыс. богослужебных мероприятий, это и обряды крещения, молебны, индивидуальные и коллективные беседы с военнослужащими и гражданским персоналом, а также освящение вооружения и военной техники», — заявили в ведомстве.

В Минобороны не раз сообщали о посещении священниками военных в зоне боевых действий на Украине. Например, 5 мая, когда православные христиане праздновали Пасху, ведомство сообщило, что капелланы освятили куличи, испеченные военными пекарями группировки войск «Днепр» для военнослужащих на передовой в Запорожской и Херсонской областях.

Весной ведомство также рассказывало о нескольких военных священниках: например, иеромонахе Константине (Никитенко) с позывным «Тверь» (поскольку он выходец из этого города), он служит в капелланом и фельдшером (в прошлом работал врачом-реаниматологом) в добровольческой диверсионно-штурмовой бригаде «Невский»; иерее Димитрии (Довбыше), который в 1994 году окончил Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, а потом стал священником и теперь служит в зоне боевых действий; и др.

Институт военных священников в современной России появился согласно указу президента Дмитрия Медведева от 21 июля 2009 года. По положению РПЦ о военном духовенстве, стать капелланами могут священники с пастырским опытом, «позволяющим окормлять и просвещать военнослужащих», имеющие высшее образование (в том числе светское) и получившие «положительное заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья».

«С точки зрения христианского вероучения война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной ненависти (Быт. 4:3-12). Признавая войну злом, Церковь благословляет своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и своего Отечества. Церковь во все времена относилась с уважением к воинам, которые ценой собственной жизни и здоровья выполняли свой долг», — говорится в положении.