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Военная операция на Украине ,  
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Два сына священника из Липецка признались в желании вступить в ВСУ

Сыновья липецкого священника признались в желании вступить в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из трех братьев не высказался по поводу обвинения. Их задержали при попытке перейти границу и принять участие в конфликте на стороне Украины
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Два сына священника из Липецка Игоря Ащеулова признались во Втором Западном окружном военном суде, что планировали вступить в формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в конфликте против российской армии, передает ТАСС.

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. То, что вменяется, я признаю. Вина — это субъективное состояние», — сказал Иоанн Ащеулов. Его брат Тимофей сказал, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной. Третий брат, Алексей, не заявил о своем отношении к обвинению.

В окончательной редакции каждому из братьев предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 ст. 275 (покушение на госизмену), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322 (попытка незаконного пересечения границы группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), следует из картотеки дела.

Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Троих сыновей священника задержали в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в конфликте на стороне Украины, передавал ТАСС в середине июня. В суде тогда отмечали, что дело не содержит грифа секретности и будет рассмотрено в открытом режиме.

До этого священник оказывался в центре скандала в 2014 году. Тогда у главы семьи забрали девять несовершеннолетних детей возраста от 3 до 17 лет из-за непригодных для проживания условий. Он рассказал, что должностные лица не представили какой-либо документ, который подтверждал бы правомерность их действий.

По словам руководителя пресс-службы областного ГУВД Натальи Маслаковой, условия проживания детей «не соответствовали необходимым нормам» — «отсутствовала одежда по сезону, не хватало спальных мест». Сотрудники липецкого управления Следственного комитета в ходе проведенной проверки не обнаружили нарушений в действиях должностных лиц.

Через две недели детей вернули священнику, а семью временно переселили в благоустроенное жилое помещение в селе Озерки на время ремонта их дома. В Липецкой епархии рассказывали «Коммерсанту», что Ащеулов ранее «был лишен прихода по причине грубого отношения к прихожанам».

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Теги
Георгий Смирнов, Елена Степанова Елена Степанова
ВСУ священник Липецкая область
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