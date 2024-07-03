Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене

Военный суд приговорил троих сыновей липецкого священника к 17 и 17,5 годам колонии строгого режима по делу о покушении на госизмену. Подсудимые в последнем слове заявили, что не считают себя террористами

Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Второй Западный окружной военный суд в Москве на заседании 3 июля приговорил троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к колонии строгого режима за приготовление к госизмене, передает корреспондент РБК.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых обвиняли в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК), попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК), а также попытке участия в деятельности организации, признанной террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК). По версии обвинения, они хотели воевать на стороне Украины.

Иоанн приговорен к 17,5 годам лишения свободы, другие братья — к 17 годам (первые три года приговора они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии).

На заседании 3 июля подсудимые отказались от выступления в прениях сторон, но все трое сообщили о готовности выступать с последним словом.

В ходе прения сторон прокурор сообщил, что смягчающими обстоятельствами является то, что подсудимые способствовали раскрытию и расследованию преступления. Все трое адвокатов также попросили суд признать это обстоятельство смягчающим, а также учесть слабое здоровье отца и матери, молодой возраст подсудимых и тот факт, что они выросли в многодетной семье. Также все три адвоката обратили внимание суда на то, что преступление является незавершенным.

Прокурор попросил назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Вещественные доказательства, в качестве которых признаны личные вещи подсудимых, а также арестованные денежные средства, прокурор попросил суд вернуть по принадлежности, а телефон, принадлежащий Иоанну [главный вещдок следствия], уничтожить.

В последнем слове старший брат Иоанн сообщил, что пытался помешать действиям российского правительства [проведению военной операции на Украине]. Судья несколько раз приостанавливал выступление Иоанна, делая замечание, что последнее слово должно быть в рамках предъявленных обвинений, и что это «не перфоманс подсудимого». «Я не террорист, в моих деяниях нет ничего, что попадало бы под определение терроризма», — заявил он в суде. Также он сообщил, что не надеется на объективную оценку своих деяний и что любой срок, который ему будет вынесен — ничто по сравнению с количеством погибших людей в ходе военной операции.

Последнее слово двух других братьев было коротким и не прерывалось судьей. Алексей Ащеулов заявил, что осуждает любую террористическую деятельность, а Тимофей сказал, что не совершал ничего аморального.

Процесс проводился по видеосвязи, трансляцию вели из Курского гарнизонного военного суда: следствие проходило в Курске, там же находилось большинство свидетелей по делу.

Молодые люди были задержаны летом 2023 года в районе деревни Анатольевка Рыльского района Курской области в 1,5 км от границы при попытке пересечь российско-украинскую границу. В суде фигуранты признали вину.

По версии следствия, братья Ащеуловы приняли решение перейти на сторону Украины в феврале 2023 года, «будучи противниками политического решения президента России о начале СВО» на территории ДНР и ЛНР, а также Украины.

Они вступили в запрещенное и признанное Верховным судом России террористическим украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России», об этом говорилось в суде. Ащеуловы несколько раз списывались с неустановленным представителем организации и обсуждали переход границы. После получения ссылки на бот братья ознакомились с инструкцией о вступлении в легион.

1 июля Иоанн, проживавший в Минске, прилетел к братьям в Санкт-Петербург. Алексей и Тимофей уничтожили перед переходом границы свои телефоны.

В середине июля все трое добрались до Воронежа, а затем — поездом до Курска, откуда с автовокзала на автобусе приехали в Рыльск. Довести свой преступный замысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам. В ночь на 25 июля они были задержаны пограничниками.

Священник Игорь Ащеулов стал известен после того, как в 2014 году органы опеки забрали его девять детей в возрасте от трех до 17 лет из-за плохих условий проживания в ветхом жилье в селе Озерки. Детей вернули родителям через две недели, после того как семье было выделено жилое помещение на время ремонта старого дома.