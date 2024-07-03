 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сыновей липецкого священника приговорили к 17 годам по делу о госизмене

Военный суд приговорил троих сыновей липецкого священника к 17 и 17,5 годам колонии строгого режима по делу о покушении на госизмену. Подсудимые в последнем слове заявили, что не считают себя террористами
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Второй Западный окружной военный суд в Москве на заседании 3 июля приговорил троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к колонии строгого режима за приготовление к госизмене, передает корреспондент РБК.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых обвиняли в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК), попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК), а также попытке участия в деятельности организации, признанной террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК). По версии обвинения, они хотели воевать на стороне Украины.

Иоанн приговорен к 17,5 годам лишения свободы, другие братья — к 17 годам (первые три года приговора они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии).

На заседании 3 июля подсудимые отказались от выступления в прениях сторон, но все трое сообщили о готовности выступать с последним словом.

В ходе прения сторон прокурор сообщил, что смягчающими обстоятельствами является то, что подсудимые способствовали раскрытию и расследованию преступления. Все трое адвокатов также попросили суд признать это обстоятельство смягчающим, а также учесть слабое здоровье отца и матери, молодой возраст подсудимых и тот факт, что они выросли в многодетной семье. Также все три адвоката обратили внимание суда на то, что преступление является незавершенным.

Прокурор попросил назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Вещественные доказательства, в качестве которых признаны личные вещи подсудимых, а также арестованные денежные средства, прокурор попросил суд вернуть по принадлежности, а телефон, принадлежащий Иоанну [главный вещдок следствия], уничтожить.

В последнем слове старший брат Иоанн сообщил, что пытался помешать действиям российского правительства [проведению военной операции на Украине]. Судья несколько раз приостанавливал выступление Иоанна, делая замечание, что последнее слово должно быть в рамках предъявленных обвинений, и что это «не перфоманс подсудимого». «Я не террорист, в моих деяниях нет ничего, что попадало бы под определение терроризма», — заявил он в суде. Также он сообщил, что не надеется на объективную оценку своих деяний и что любой срок, который ему будет вынесен — ничто по сравнению с количеством погибших людей в ходе военной операции.

Последнее слово двух других братьев было коротким и не прерывалось судьей. Алексей Ащеулов заявил, что осуждает любую террористическую деятельность, а Тимофей сказал, что не совершал ничего аморального.

Процесс проводился по видеосвязи, трансляцию вели из Курского гарнизонного военного суда: следствие проходило в Курске, там же находилось большинство свидетелей по делу.

Молодые люди были задержаны летом 2023 года в районе деревни Анатольевка Рыльского района Курской области в 1,5 км от границы при попытке пересечь российско-украинскую границу. В суде фигуранты признали вину.

Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания
Общество
Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве

По версии следствия, братья Ащеуловы приняли решение перейти на сторону Украины в феврале 2023 года, «будучи противниками политического решения президента России о начале СВО» на территории ДНР и ЛНР, а также Украины.

Они вступили в запрещенное и признанное Верховным судом России террористическим украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России», об этом говорилось в суде. Ащеуловы несколько раз списывались с неустановленным представителем организации и обсуждали переход границы. После получения ссылки на бот братья ознакомились с инструкцией о вступлении в легион.

1 июля Иоанн, проживавший в Минске, прилетел к братьям в Санкт-Петербург. Алексей и Тимофей уничтожили перед переходом границы свои телефоны.

В середине июля все трое добрались до Воронежа, а затем — поездом до Курска, откуда с автовокзала на автобусе приехали в Рыльск. Довести свой преступный замысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам. В ночь на 25 июля они были задержаны пограничниками.

Священник Игорь Ащеулов стал известен после того, как в 2014 году органы опеки забрали его девять детей в возрасте от трех до 17 лет из-за плохих условий проживания в ветхом жилье в селе Озерки. Детей вернули родителям через две недели, после того как семье было выделено жилое помещение на время ремонта старого дома.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
военный суд приговор госизмена священник Липецкая область
Материалы по теме
Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания
Общество
Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене
Политика
Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
В ЕАЭС поддержали механизм введения акциза на медицинский спирт в России Общество, 16:28
Большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины Политика, 16:27
Глава ЦБ сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности Экономика, 16:23
Греческий клуб выкупил у «Краснодара» российского футболиста Спорт, 16:23
Как выбрать кондиционер для частного дома Недвижимость, 16:20
В Воронежской области объявили ракетную опасность Политика, 16:19
Что такое бессрочные фьючерсы в криптовалюте. Почему они так популярны Крипто, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке Общество, 16:14
«Пятый канал» занял место «Первого» в тройке ТВ-вещателей Технологии и медиа, 16:12
Минкультуры рекомендовало регионам следить за внешним видом артистов Общество, 16:12
Зеленский призвал Трампа озвучить план быстрого завершения конфликта Политика, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Бизнес владельца водки Stolichnaya признали экстремистским и изъяли Общество, 16:07
Суперкомпьютеры и букмекеры назвали разных фаворитов Евро Спорт, 16:07