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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры удара «Искандером» по двум эшелонам ВСУ

Минобороны: «Искандер» ударил по двум эшелонам ВСУ, уничтожив 60 единиц техники
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате удара уничтожены до 240 бойцов ВСУ и 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro и десять боевых бронированных машин Senator, сообщило Минобороны

Минобороны показало кадры удара «Искандером» по двум эшелонам ВСУ
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Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково (ДНР), сообщило российское Минобороны.

В результате удара, по данным военного ведомства, были уничтожены до 240 бойцов ВСУ и 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, десять боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.

Минобороны опубликовало видео удара, отметив, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «Орлан-10».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны неоднократно сообщало об участии «Искандеров-М» в спецоперации на Украине. В начале июля ведомство показало кадры уничтожения «Искандером» украинского самолета МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

13 июля Минобороны также отчиталось об ударе комплекса «Искандер-М» по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области. «В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ», — говорилось в сообщении ведомства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Искандер-М» ракетный удар ВСУ Военная операция на Украине ДНР
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