Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом

Расчет «Искандера» ударил по месту стоянки эшелона ВСУ в Харьковской области, уничтожены около 20 единиц техники и до 120 украинских военных, заявило Минобороны. Украинские власти сообщали о взрыве, погибших и раненых

Video

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

О взрыве в селе Буды ранее сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он утверждал, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие среди железнодорожников, погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС.

2 июля расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинской стоянке самолетов на аэродроме возле Миргорода Полтавской области. Тогда были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два таких самолета, находящихся в ремонте, повредили.

6 июля Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 близ села Коптево Полтавской области.