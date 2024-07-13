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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом

Сюжет
Военная операция на Украине
Расчет «Искандера» ударил по месту стоянки эшелона ВСУ в Харьковской области, уничтожены около 20 единиц техники и до 120 украинских военных, заявило Минобороны. Украинские власти сообщали о взрыве, погибших и раненых

Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом
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Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

О взрыве в селе Буды ранее сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он утверждал, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие среди железнодорожников, погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС.

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ПВО в Полтавской области
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2 июля расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинской стоянке самолетов на аэродроме возле Миргорода Полтавской области. Тогда были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два таких самолета, находящихся в ремонте, повредили.

6 июля Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 близ села Коптево Полтавской области.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Харьковская область Минобороны «Искандер-М»
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