Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом
Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки железнодорожного эшелона украинских войск в селе Буды Харьковской области, сообщает Минобороны России.
«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП Marder и до 120 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
О взрыве в селе Буды ранее сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Он утверждал, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие среди железнодорожников, погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС.
2 июля расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинской стоянке самолетов на аэродроме возле Миргорода Полтавской области. Тогда были уничтожены пять истребителей Су-27, еще два таких самолета, находящихся в ремонте, повредили.
6 июля Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 близ села Коптево Полтавской области.