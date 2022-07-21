Россия запретила въезд для 39 австралийских силовиков и топ-менеджеров

Решение было принято в качестве ответа на ограничения против россиян, которые Австралия приняла по «закону Магнитского»

Фото: Will Burgess / Reuters

Российские власти запретили въезд в страну 39 гражданам Австралии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «Закона Магнитского» Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный «стоп-лист» 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», — пояснили в МИДе причину введения санкций.

Материал дополняется