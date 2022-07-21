Медведев пообещал «пошире» отодвинуть ВСУ в Донбассе

В рамках спецоперации все будет доведено до конца, чтобы было «мирно, спокойно и комфортно», заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев *

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

В ходе спецоперации на Украине силы ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения в Таганроге центра для размещения людей, эвакуированных с Украины и Донбасса, передает ТАСС.

«И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]», — сказал он, комментируя призыв побыстрее отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратились обстрелы.

Медведев сообщил, что в рамках спецоперации все будет доведено до конца, чтобы было «мирно, спокойно и комфортно».

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что задачи изменились и касаются только Донецкой и Луганской народных республик. «Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал он.

Географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, сообщил глава российского МИДа.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. С начала спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской.

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В начале июля министр обороны Сергей Шойгу сообщал Путину об «освобождении» ЛНР. Позже глава республики Леонид Пасечник говорил, что необходимо «отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у них техника и вооружение, боеприпасы не доставали до нашей территории», передавал Луганский информационный центр.