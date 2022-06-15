Кадыров назвал «нелепой чушью» сообщения украинских СМИ о болезни Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Даниил Медведев назвал отличной новостью допуск россиян на US Open Спорт, 17:11
Госдума ввела в России госпошлину за автотюнинг Авто, 17:10
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 17:09
Какие стройматериалы и насколько зависят от импорта. Инфографика Экономика, 17:00
Цена газа в ЕС превысила $1200 за тыс. куб. м после объявления «Газпрома» Инвестиции, 16:56
Глава Тихвина назвал «огромной проблемой» закрытие фабрики IKEA в городе Бизнес, 16:54
Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл Спорт, 16:50
Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA Бизнес, 16:48
Что нужно знать о технологиях коррекции фигуры РБК и Вирсавия, 16:46
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 16:46
Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть с июля Экономика, 16:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:31
Сделка по продаже Сберу киностудии «Союзмультфильм» не состоялась Бизнес, 16:27
Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer Технологии и медиа, 16:25

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров назвал «нелепой чушью» сообщения украинских СМИ о болезни Путина

Кадыров рассказал, что недавно разговаривал с Путиным и у того был «бодрый, командный голос». О том, что президент России впал в кому, со ссылкой на источники в разведке сообщило украинское издание «Обозреватель»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «нелепой чушью, ерундой» сообщения украинских СМИ о том, что президент России Владимир Путин впал в кому.

«Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, — заявил Кадыров в опубликованном в Telegram аудиосообщении. — У него очень бодрый голос, командный голос». По словам главы республики, президент готов завершить спецоперацию на Украине, «максимально не вредя украинскому народу и государству».

«А тем государствам я от себя советую: лучше закройте свои рты, вам будет очень потом неловко», — рекомендовал Кадыров.

Кадыров призвал Путина позволить военным закончить начатое
Политика
Рамзан Кадыров

Об ухудшении состояния здоровья Путина накануне вечером сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в разведке.

В конце мая глава МИДа Сергей Лавров заявил, что сообщения об ухудшившемся здоровье Путина не соответствуют действительности: «вменяемые люди», по его мнению, не увидят в президенте признаков «какого-то недуга или недомогания».

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Рамзан Кадыров Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина
Политика
Песков сообщил о здоровье Путина после встречи с болевшим COVID Лукашенко
Общество
Лукашенко заявил, что Путин «живее всех живых»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter