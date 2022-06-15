Кадыров назвал «нелепой чушью» сообщения украинских СМИ о болезни Путина

Кадыров рассказал, что недавно разговаривал с Путиным и у того был «бодрый, командный голос». О том, что президент России впал в кому, со ссылкой на источники в разведке сообщило украинское издание «Обозреватель»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «нелепой чушью, ерундой» сообщения украинских СМИ о том, что президент России Владимир Путин впал в кому.

«Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, — заявил Кадыров в опубликованном в Telegram аудиосообщении. — У него очень бодрый голос, командный голос». По словам главы республики, президент готов завершить спецоперацию на Украине, «максимально не вредя украинскому народу и государству».

«А тем государствам я от себя советую: лучше закройте свои рты, вам будет очень потом неловко», — рекомендовал Кадыров.

Об ухудшении состояния здоровья Путина накануне вечером сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источники в разведке.

В конце мая глава МИДа Сергей Лавров заявил, что сообщения об ухудшившемся здоровье Путина не соответствуют действительности: «вменяемые люди», по его мнению, не увидят в президенте признаков «какого-то недуга или недомогания».