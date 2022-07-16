В Италии допустили прекращение военной помощи Киеву при отставке Драги

В случае отставки Марио Драги временное правительство Италии не сможет принимать решения о военной помощи Украине и заключении новых контрактов на поставки газа, заявил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо

Марио Драги и Луиджи Ди Майо (Фото: Riccardo Antimiani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Потенциальная отставка правительства Марио Драги угрожает лишить Украину военной помощи от Рима, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью европейскому изданию Politico.

«Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства... Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие [на Украину]», — сказал он.

По его словам, если нынешнее правительство во главе с Драги все же уйдет в отставку, то оно продолжит исполнять обязанности с ограниченными полномочиями, пока не состоятся новые выборы. Это означает, что кабинет не сможет принимать новые решения, в том числе о военной помощи Украине, поддержке населения в условия кризиса и подписании газовых контрактов.

Ди Майо призвал итальянские политические партии не отправлять в отставку правительство Драги: голосование по вотуму доверия состоится в парламенте на следующей неделе.

Премьер-министр Марио Драги объявил о планах уйти в отставку 14 июля. Это произошло после того, как партия «Пять звезд», входившая в коалиционное правительство, бойкотировала голосование о доверии действующему кабинету, тем самым обозначив свой выход из парламентского большинства.

Президент Италии Серджо Матарелла отказался принимать отставку Драги и предложил ему снова провести вотум доверия. Голосование должно состояться 20 июля.

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо ранее был членом «Пяти звезд», но покинул ее в июне, обвинив председателя партии, бывшего премьера Джузеппе Конте в том, что, стремясь сместить правительство Драги, тот помогает Кремлю. Ди Майо создал собственную группу в парламенте «Вместе за будущее» для поддержки действующего правительства. Ди Майо называет Драги одним из главных оппонентов президента России Владимира Путина на Западе и отмечает, что при нем Италия одной из первых предложила жесткие санкции из-за спецоперации на Украине.

Марио Драги руководит правительством Италии с февраля 2021 года. Рим присоединился к западным санкциям против России. Драги выступает за снижение зависимости от российского газа. В апреле он посетил Алжир, где было подписано соглашение об увеличении поставок трубопроводного газа в Италию. По подсчетам издания Lifegate, это сделает североафриканскую страну главным поставщиком Рима. Ранее большего всего газа в Италию поставляла Россия.