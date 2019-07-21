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Панама распорядилась снять флаг страны с задержанного Ираном танкера
Нефтяной танкер Riah, задержанный Ираном в середине июля в Ормузском проливе, лишится флага Панамы. Владелец судна до сих пор не известен СМИ и широкой публике
Фото: Arnulfo Franco / AP

Морские власти Панамы начали процесс снятия своего флага для танкера Riah, ранее задержанного Ираном в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reutеrs со ссылкой на соответствующее заявление.

«Мы решительно осуждаем использование судов под панамским флагом для незаконной деятельности», — говорится в заявлении морских властей Панамы.

Когда судно зарегистрировано в реестре той или иной страны, это означает, что члены его экипажа взяли на себя обязательство соблюдать законы этого государства. Процесс снятия флага подразумевает процедуры, касающиеся прекращения регистрации судна в реестре страны.

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Танкер Riah, шедший под флагом Панамы из ОАЭ, пропал в Персидском заливе 14 июля. Ранее судно регулярно совершало рейсы из Дубаи и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив.

Позднее Тегеран заявил, что взял под контроль иностранный нефтяной танкер, которому потребовался ремонт, однако название танкера в сообщении иранских властей не раскрывалось. Как указывает Reuters, танкер Riah является единственным судном, передвижения которого подходят под описанную ситуацию.

18 июля иранский Корпус стражей исламской революции объявил, что задержал в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее 1 млн литров контрабандного топлива. Иранские военные не уточнили название танкера, однако, согласно сообщению КСИР, танкер был задержан в тот же день, когда когда Riah перестал подавать сигнал о местоположении. На видео о задержании перевозившего контрабанду танкера, распространенном иранским телеканалом Press TV позднее, можно увидеть название судна Riah, а немного ниже на корпусе танкера — надпись Panama.

Не ясно, какая компания сейчас владеет судном: сообщалось, что прежний судовладелец, компания Prime Tankers LLC, продала его Mouj Al-Bahar. Однако в этой компании заявили, что у них нет такого судна.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Панама, танкер, Иран
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