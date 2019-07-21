Панама распорядилась снять флаг страны с задержанного Ираном танкера

Морские власти Панамы начали процесс снятия своего флага для танкера Riah, ранее задержанного Ираном в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reutеrs со ссылкой на соответствующее заявление.
«Мы решительно осуждаем использование судов под панамским флагом для незаконной деятельности», — говорится в заявлении морских властей Панамы.
Когда судно зарегистрировано в реестре той или иной страны, это означает, что члены его экипажа взяли на себя обязательство соблюдать законы этого государства. Процесс снятия флага подразумевает процедуры, касающиеся прекращения регистрации судна в реестре страны.
Танкер Riah, шедший под флагом Панамы из ОАЭ, пропал в Персидском заливе 14 июля. Ранее судно регулярно совершало рейсы из Дубаи и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив.