Панама распорядилась снять флаг страны с задержанного Ираном танкера

Нефтяной танкер Riah, задержанный Ираном в середине июля в Ормузском проливе, лишится флага Панамы. Владелец судна до сих пор не известен СМИ и широкой публике

Фото: Arnulfo Franco / AP

Морские власти Панамы начали процесс снятия своего флага для танкера Riah, ранее задержанного Ираном в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reutеrs со ссылкой на соответствующее заявление.

«Мы решительно осуждаем использование судов под панамским флагом для незаконной деятельности», — говорится в заявлении морских властей Панамы.

Когда судно зарегистрировано в реестре той или иной страны, это означает, что члены его экипажа взяли на себя обязательство соблюдать законы этого государства. Процесс снятия флага подразумевает процедуры, касающиеся прекращения регистрации судна в реестре страны.

Танкер Riah, шедший под флагом Панамы из ОАЭ, пропал в Персидском заливе 14 июля. Ранее судно регулярно совершало рейсы из Дубаи и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив.