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ПМЭФ-2025 ,  
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Миллиардер Таврин признался, что принципиально не пользуется ИИ

Сюжет
ПМЭФ-2025
Российский миллиардер Иван Таврин выразил надежду на то, что в будущем ИИ не заменит все профессии. «Ну мы же на этой земле для чего-то все живем, правда?» — задался он вопросом

Миллиардер Таврин признался, что принципиально не пользуется ИИ
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Основатель инвестиционной группы Kismet Capital Group Иван Таврин
в интервью РБК на ПМЭФ заявил, что принципиально не пользуется искусственным интеллектом (ИИ), потому что он хотел бы «пока пожить там, где люди многое делают».

Таврин отметил, что «очень надеется», что ИИ не заменит все профессии. «Ну мы же на этой земле для чего-то все живем, правда?» — задался он вопросом.

По его словам, помощь ИИ нужна не во всех сферах, но эти алгоритмы, в частности, могут помочь медикам и ученым.

«Я искренне, например, верю и хотел бы, чтобы в медицине, в науке, искусственный интеллект помогал врачам, а где-то заменял их в каких-то операциях, там, роботы точно знают, что они тоньше сделают», — сказал он.

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Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Таврин в 2024 году стал самым богатым «новичком» из числа россиян в рейтинге глобального Forbes. Его состояние Forbes оценивает в $4,4 млрд. Таврин занимает 24-е место среди российских миллиардеров и 823-е место в глобальном списке. Kismet Capital Group владеет половиной сервиса объявлений Avito, который занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, по версии Forbes, с оценкой $4,6 млрд. 

Ранее президент Сбербанка Герман Греф в интервью РБК заявил, что в России только внедрение ИИ поможет компенсировать нехватку рабочей силы. «Мы обречены на то, чтобы массово внедрять искусственный интеллект, компенсируя тем самым нехватку рабочей силы», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, в 2025 году — с 18 по 21 июня. На нем встречаются политики, чиновники, бизнесмены и эксперты для обсуждения экономики, инвестиций, технологий и глобальных трендов. Всего на ПМЭФ-2025 было подписано более 1 тыс. соглашений на сумму более 6 трлн руб.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
искусственный интеллект Иван Таврин ПМЭФ новости
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