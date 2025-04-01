Forbes сообщил о 15 новых россиянах в рейтинге миллиардеров
В мировом рейтинге Forbes появилось 15 новых миллиардеров из России. Об этом сообщил журнал, который обновил ежегодный список богатейших людей мира.
По числу новичков Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), на третьем — Китай и Гонконг (32), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров).
Богатейшим среди россиян Forbes назвал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($28,7 млрд), на втором месте — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов ($28,6 млрд). На третьем — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($28,4 млрд).
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