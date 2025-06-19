Греф назвал ИИ единственным способом компенсировать дефицит рабочей силы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Сбербанка Герман Греф в интервью РБК заявил, что в России есть только один путь для повышения производительности — внедрение ИИ для компенсации нехватки рабочей силы.

«Экономика может расти либо когда растет ее население, либо когда резко повышается эффективность труда. С ростом населения у нас все понятно. Нам не грозит это в ближайшие десятилетия», — сказал он.

По словам Грефа, у страны остается только один путь — повышение производительности труда.

«И более уникальной возможности, чем это сделать с помощью ИИ, просто не существует. Мы обречены на то, чтобы массово внедрять искусственный интеллект, компенсируя тем самым нехватку рабочей силы», — резюмировал глава Сбербанка.