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ПМЭФ-2025 ,  
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На ПМЭФ подписали соглашений на сумму ₽6,3 трлн

Кобяков: на ПМЭФ подписали соглашений на сумму ₽6,3 трлн
Сюжет
ПМЭФ-2025
На ПМЭФ подписали 1060 соглашений на сумму более 6 трлн руб., заявили в оргкомитете форума. В прошлом году на ПМЭФ подписали примерно на 80 соглашений меньше, но их общая сумма была выше
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано более 1 тыс. соглашений на сумму более 6 трлн руб., заявил ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«По итогам форума на данный момент <...> было подписано 1060 соглашений на общую сумму 6,3 триллиона рублей. <...> Мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной», — сказал Кобяков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в рамках форума прошло 24 бизнес-диалога, в том числе между Россией и США.

В 2024 году на ПМЭФ заключили 982 соглашения, их общая сумма — 6,43 трлн руб. Всего в форуме тогда приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран и территорий, включая Россию, а также 3,5 тыс. российских и иностранных компаний из более чем 90 государств и территорий. В этом году участие в ПМЭФ подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран и территорий.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на ПМЭФ было заключено рекордное количество соглашений, благодаря которым в Московской области появится около 15 тыс. новых рабочих мест.

«ПМЭФ-2025 принес нам более 40 соглашений на сумму свыше 300 млрд рублей. Это рекордный показатель для региона, почти в два раза больше прошлогоднего результата», — написал он в своем телеграм-канале.

ПМЭФ проходит в 2025 году с 18 по 21 июня. Это крупнейший российский деловой форум, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге. На нем встречаются политики, чиновники, бизнесмены и эксперты для обсуждения экономики, инвестиций, технологий и глобальных трендов. Тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ПМЭФ Антон Кобяков соглашения Московская область Андрей Воробьев
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