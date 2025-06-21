Минздрав Ирана сообщил о гибели минимум 430 человек из-за атак Израиля
Минимум 430 граждан Ирана погибли с начала обострения конфликта республики с Израилем, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на иранского замминистра здравоохранения Абдолрахмана Ростамяна.
В результате боевых действий пострадали почти 3,5 тыс. человек.
16 июня иранский Минздрав сообщил о 224 погибших и почти 1,3 тыс. раненых. Тогда в ведомстве отметили, что более 90% жертв и пострадавших — мирные жители. Более 500 пациентов на тот момент уже выписали из больниц.
В Израиле от иранских ударов погибли минимум 24 человека, более 1,2 тыс. получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Первым операцию «Восстающий лев» начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В результате ударов по ядерным и военным объектам Ирана погибли несколько высокопоставленных военачальников и ученых.
В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию. Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».
В Белом доме заявили, что в течение двух недель США примут решение о возможном участии в войне против Ирана.
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