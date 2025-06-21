CNN узнала, почему Иран сократил число запускаемых по Израилю ракет

У Ирана не уменьшились запасы ракет — он перешел к иной стратегии их использования, рассказал иранский источник CNN. Тегеран утверждает, что теперь применяет более высокоточные боеприпасы

Тель-Авив, Изариль (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Иран сократил число выпускаемых по Израилю ракет из-за смены стратегии, а не из-за уменьшения запасов, заявил CNN высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что Израилю «не следует радоваться» по этому поводу.

По его словам, Тегеран вместо запуска большого числа ракет решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности.

«Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] «Праща Давида» и «Железный купол», поразив заранее определенную цель», — сказал собеседник телеканала.

В первые атаки Ирана в ответ на начатую 13 июня Израилем военную операцию Тегеран запускал более сотни ракет, теперь же израильская сторона сообщает, что за один раз выпускается менее десятка. Например, в ночь на 21 июня в одну атаку было использовано пять ракет, но баллистических, как писал Ynet.

Накануне бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко рассказал, что в последние дни Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения, чтобы собирать информацию о последствиях ударов по Израилю и увеличить их точность.

Израиль, в свою очередь, атакует объекты хранения и запуска ракет в Иране с помощью авиации. Еще одна цель — ядерные объекты.