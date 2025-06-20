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Политика ,  
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Иран нашел уязвимость в сетях Израиля для корректировки ударов ракет

Иран начал собирать данные с частных камер видеонаблюдения для нанесения ударов по объектам на территории Израиля. Бывший израильский чиновник по кибербезопасности заявил израильтянам о необходимости выключить их камеры
Фото: Steve Parsons / Getty Images
Фото: Steve Parsons / Getty Images

Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения для того, чтобы собирать информацию о своем противнике в режиме реального времени, сообщает Bloomberg.

«Мы знаем, что в последние два-три дня иранцы пытались подключиться к камерам, чтобы понять, что произошло и куда попали их ракеты, чтобы повысить точность ударов», — заявил бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко. 

Как пишет агентство, рынок камер видеонаблюдения растет, но многие камеры уязвимы для взлома из-за слабых паролей, отсутствия обновлений прошивки и плохой установки.

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Фото:Violeta Santos Moura / Reuters

Большинство потребителей отдают приоритет цене, а не безопасности системы видеонаблюдения, сказал Пелег Вассерман, специалист по безопасности в глобальной энергетической компании. «Потребители должны помнить, что они не единственные, кто может иметь доступ к этой камере», — добавил он, уточнив, что эти камеры также могут снимать панорамный вид на город, что может быть полезно для нацеливания на Израиль.

На этой неделе, после того как иранские баллистические ракеты ударили около высотных зданий в Тель-Авике, бывший израильский чиновник по кибербезопасности выступил на общественном радио с предупреждением к израильтянам выключить камеры видеонаблюдения или сменить пароль от них, пишет Bloomberg.

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Утром 20 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об очередном пуске ракет по территории страны Ираном в телеграм-канале. «Несколько минут назад ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет с территории Ирана в направлении Государства Израиль. Системы противоракетной обороны активированы для перехвата угрозы», — говорилось в сообщении. Корпус стражей исламской революции в телеграм-канале подтвердил новую ракетную атаку. Возможной целью была названа авиабаза Неватим. 

Ранее в Беэр-Шеве Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока», сообщал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Пострадали около 80 человек. The Times of Israel писал, что в здании были разрушены верхние этажи. 

Иран прекратит наносить удары по Израилю, когда последний «будет наказан» и выплатит репарации исламской республике, говорилось в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ). «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и не будет выплачена компенсация», — заявили в совете (цитата по IRNA) В ВСНБ пообещали ответ «различными предусмотренными способами» на возможные новые удары Израиля.

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Алина Черкашина
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