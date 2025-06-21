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Война Израиля и Ирана ,  
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Армия Израиля заявила о пуске ракет с территории Ирана

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Война Израиля и Ирана

Иран произвел очередной пуск ракет по территории Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Некоторое время назад были зафиксированы пуски ракет с территории Ирана по территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.

В ответ на ракетный удар были активированы системы ПВО и прозвучали сирены в ряде районов страны.

Жителям было предписано укрыться в защищенных помещениях и не покидать их до отдельного распоряжения. Позже, после оценки обстановки, командование разрешило гражданам покинуть укрытия, однако призвало продолжать следовать инструкциям службы тыла.

Как сообщает портал Ynet, звуки работы ПВО были слышны в центральной части и на севере Израиля около 2:40 утра (время в Израиле совпадает с московским).

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Плугина Ирина
Израиль Иран ракеты
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