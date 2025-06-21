Армия Израиля заявила о пуске ракет с территории Ирана
Иран произвел очередной пуск ракет по территории Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
«Некоторое время назад были зафиксированы пуски ракет с территории Ирана по территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.
В ответ на ракетный удар были активированы системы ПВО и прозвучали сирены в ряде районов страны.
Жителям было предписано укрыться в защищенных помещениях и не покидать их до отдельного распоряжения. Позже, после оценки обстановки, командование разрешило гражданам покинуть укрытия, однако призвало продолжать следовать инструкциям службы тыла.
Как сообщает портал Ynet, звуки работы ПВО были слышны в центральной части и на севере Израиля около 2:40 утра (время в Израиле совпадает с московским).
Материал дополняется
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов