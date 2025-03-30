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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны. Населенный пункт взят «в результате успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр».

Село Запорожье расположено в Покровском районе, согласно последней переписи населения, в нем проживали 238 человек. Оно находится примерно в 23 км к юго-западу от Покровска (Красноармейска).

Также подразделения «Центра» «нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии». Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украинские войска понесли потери до 70 военнослужащих, также они потеряли боевую бронированную машину, два орудия и пять автомобилей.

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