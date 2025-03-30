Минобороны сообщило о взятии Запорожья в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны. Населенный пункт взят «в результате успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр».
Село Запорожье расположено в Покровском районе, согласно последней переписи населения, в нем проживали 238 человек. Оно находится примерно в 23 км к юго-западу от Покровска (Красноармейска).
Также подразделения «Центра» «нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии». Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украинские войска понесли потери до 70 военнослужащих, также они потеряли боевую бронированную машину, два орудия и пять автомобилей.
Материал дополняется.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов