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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прозвучали взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.

Мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале призвал жителей Одессы укрыться в безопасных местах и отдельно призвал к осторожности находящихся в Киевском районе города, а также районах Аркадия и Малый Фонтан.

В 01:06 (совпадает с московским временем) на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога, в 02:16 ее отменили. В 03:19 воздушную тревогу объявили снова, менее чем через час она была отменена.

В Киеве, Одессе и Харькове прогремели взрывы
Общество
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ночь на 20 июня в Одессе прогремели несколько сильных взрывов. Глава областной администрации Олег Кипер позже заявлял в телеграм-канале о «масштабных пожарах» и пострадавших.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Плугина Ирина
Одесса Военная операция на Украине взрывы
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