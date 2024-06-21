Израиль пригрозил Армении последствиями за признание Палестины

Ереван объявил о признании Палестины ранее 21 июня. В канцелярии израильского премьера заявили, что подобный шаг Армении стал «призом для террористов и убийц» из ХАМАС и других радикальных палестинских группировок

Дейр-эль-Балах, сектор Газа (Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Global Look Press)

Признание Ереваном Палестины в качестве независимого государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений между Арменией и Израилем, заявил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман.

«Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок», — подчеркнул чиновник.

МИД Израиля также вызвал посла Армении для объявления «строгого выговора».

Ереван объявил о признании Палестины утром 21 июня. Армянское внешнеполитическое ведомством объяснило этот шаг тем, что считает принцип двух государств единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. В МИДе подчеркнули, что искренне заинтересованы в мире и стабильности на Ближнем Востоке, а также назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической.

С конца мая независимость Палестины признали еще четыре государства — Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их поступок «вознаграждением террора», которое, по его словам, не приблизит мир на Ближнем Востоке, но и не помешает еврейскому государству в достижении своих военных целей. Израиль также отозвал своих послов и сделал выговор главам дипломатических миссий европейских стран. Кроме того, в израильском правительстве обсуждалась возможность понижения уровня дипломатических отношений с указанными государствами, однако глава МИДа Исраэль Кац отклонил подобное предложение, сообщал Times of Israel.

Вместе с Арменией суммарное число стран, признавших Палестину, достигло 147. Отношения между Ереваном и Тель-Авивом также осложняет плотное военно-техническое сотрудничество последнего с Азербайджаном. В частности, на вооружении армии Азербайджана находятся израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160, беспилотники Aerostar и другие оружейные системы. Само еврейское государство закупает у Баку нефть и нефтепродукты.