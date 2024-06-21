Врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина задержали по статье о превышении полномочий, в регионе выявили «коррупционный картель», сообщил Хинштейн. Губернатор заявил о «плановом наведении порядка»

Иван Пивкин (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

В Самарской области выявили «коррупционный картель», в рабочем кабинете задержан врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин, сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, силовики пришли с обысками в дом Пивкина, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы с запретом на определенную деятельность или занимать ряд должностей до трех лет.

«Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции», — сообщил Хинштейн.

Подрядчиков, в свою очередь, обязали перечислять «взносы» в различные фонды, затем средства оттуда выводили и присваивали. Хинштейн со ссылкой на данные следствия отметил, что «дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи, вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей Минтранса». Речь идет о миллиардах рублей, уточнил депутат.

Пивкин возглавляет самарский минтранс 12 лет, «вопреки нескончаемым скандалам в дорожно-транспортной отрасли», пишет Хинштейн. За это время ведомство получило более 200 млрд руб. «Сколько из них осело в чиновничьих карманах — вопрос открытый», — отметил депутат. Он также выразил уверенность, что о существовании «коррупционного картеля» было известно бывшему зампреду правительства Самарской области Виктору Кудряшову и экс-губернатору Дмитрию Азарову. Хинштейн выразил надежду на сотрудничество Пивкина со следствием.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в свою очередь написал в телеграм-канале о «плановой работе по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями». По его словам, региональное правительство оказывает содействие правоохранительным органам.

Кудряшов и Азаров в 90-е годы вместе занимались бизнесом, а в 2006 году вместе ушли в политику, писал портал 63.ru. С 2010 по 2014 год Азаров был мэром Самары, а Кудряшов — его заместителем. Их пребывание на постах отличилось чередой провалов дорог, которые чиновники объясняли «изношенностью коммуникаций». В 2017 году Азарова назначили губернатором Самарской области, а спустя два года Кудряшов стал зампредом правительства. Последний подал в отставку в ноябре 2023-го, сразу после этого его арестовали по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Кудряшов завысил предельную стоимость строительства станции метро «Театральная», зная о дефиците регионального бюджета. Экс-чиновник считает сфабрикованным уголовное дело и не признает свою вину.

Азаров объявил об отставке 31 мая. В своем обращении к жителям он заявил, что «основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты». В тот же день на его должность был назначен Федорищев.