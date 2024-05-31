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Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку

Азаров был губернатором Самарской области с 2018 года, на последних выборах в 2023 году он переизбрался, получив 83,83% голосов избирателей
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку с поста главы региона. Он занимал должность с 2018 года.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — сказал он.

С 2010 по 2014 год Азаров был главой Самары, позже перешел в Совфед, где до 2017 года был председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В сентябре 2018 года он победил в первом туре выборов губернатора, набрав 72,63% голосов. В сентябре 2023 года он переизбрался на свой пост, набрав уже 83,83%.

Накануне о возможной отставке Дмитрия Азарова сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседник издания в правительстве говорил, что с момента инаугурации Дмитрия Азарова в сентябре 2023 года в регионе сложился «управленческий коллапс».

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Дмитрий Азаров Самарская область
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