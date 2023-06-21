МИД запретил въезд в Россию Хилтону с Коксом

МИД в ответ на санкции Канберры «в рамках русофобской кампании коллективного Запада» запретил въезд 48 австралийцам — муниципальным депутатам, сотрудникам ВПК и журналистам

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД России запретил въезд в страну 48 гражданам Австралии. Это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты, которые, по мнению ведомства, формируют «антироссийскую повестку дня».

В черный список попали заместитель премьера правительства штата Виктория Джасинта Аллан, член совета директоров военно-промышленного предприятия Thales Australia Алан Болл и другие сотрудники, в том числе вице-президент по продажам и маркетингу Марк Хилтон; менеджер полетных операций компании SYPAQ Люк Аспиналл, члены правления совета Южной Австралии по проведению Дня Австралии Мишель Кокс, Хизер Холмс-Росс и Грэнт Мэйер, а также некоторые журналисты газеты The Australian.

МИД заявил, что меры стали ответом на санкции Канберры против российских юридических и физлиц, введенные «в рамках русофобской кампании коллективного Запада».

Австралия поддержала западные государства и ввела несколько раундов ограничительных мер против России в ответ на военные действия на Украине. В частности, она запретила въезд представителям властей страны, в том числе президенту Владимиру Путину, главам Минобороны и МИДа Сергею Шойгу и Сергею Лаврову. Под санкции попали «Газпром», «Транснефть», РЖД и другие компании, Фонд национального благосостояния и Минфин и ряд банков, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и ВТБ.

Россия, которая считает санкции незаконными, приняла ответные меры и закрыла въезд нескольким австралийцам.