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МИД запретил въезд в Россию 41 австралийцу

В санкционный список попали в том числе журналисты агентства ABC, телеканала Sky news и газеты The Australian.
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Российский МИД ввел санкции, запрещающие въезд в страну 41 австралийцу, следует из опубликованного ведомством заявления.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в заявлении.

Материал дополняется.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
МИД санкции запрет на въезд Австралия
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