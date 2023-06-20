Путин запустил движение речных электротрамваев в Москве

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 16:26
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 19:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:50
Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до 2024 года Экономика, 18:47
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 18:37
В Германии рекордно выросло население из-за украинских беженцев Экономика, 18:37
Рублев стартовал с победы на теннисном турнире в Германии Спорт, 18:26
На «Госуслугах» начался прием документов в вузы Общество, 18:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Самолет» договорился на ПМЭФ о развитии технологий и бизнеса в регионах Новая экономика, 18:17
Набиуллина заявила о возврате российской экономики к уровню 2021 года Экономика, 18:14
Касаткина проиграла 81-й ракетке мира на старте турнира в Берлине Спорт, 18:07
Собянин анонсировал редевелопмент промзоны «Калибр» в Останкинском районе Город, 18:06
Путин запустил движение речных электротрамваев в Москве Общество, 18:06
На нефтебазе в Киргизии произошел взрыв и пожар Общество, 18:01
Военная операция на Украине. Карта на 20 июня Политика, 18:00
Общество ,  
0 

Путин запустил движение речных электротрамваев в Москве

Путин и Собянин дали старт движению речных электротрамваев на Москве-реке

Путин запустил движение речных электротрамваев в Москве
Video

Президент Владимир Путин во время посещения Северного речного вокзала по видеосвязи запустил первый регулярный маршрут речного электротранспорта. Речной электротрамвай отправился с Киевского вокзала к причалу на Шелепихинской набережной. Длина маршрута — более 6,5 км.

В открытии движения также принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе встречи с главой государства на Северном речном вокзале он заявил о планах строительства судоверфи в столице, не раскрывая деталей.

Собянин заявил, что в Москве спустя 32 года начали возрождать регулярный речной транспорт. «32 года тому назад речной транспорт в Москве был остановлен, с тех пор не функционировал, хотя он в свое время пользовался большой популярностью у москвичей — река так расположена, что быстрее можно проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам. В этом же году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута», — сказал мэр. Собянин пообещал, что вся акватория Москвы-реки будет так или иначе охвачена пассажирским речным транспортом.

По словам мэра, всего по маршруту от Киевского вокзала до Шелепихинской набережной будет курсировать восемь электросудов, каждое вмещает до 50 пассажиров. Проезд можно будет оплатить, как и любой другой московский транспорт, «Тройкой», «Единым», банковской картой. До 23 июня проезд будет бесплатным.

Теги
Москва Владимир Путин речной транспорт
Материалы по теме
Запуск электротрамваев по Москве-реке отложили на один-два месяца
Бизнес
Покупатель речных трамваев для Москвы подал в суд на верфь Лебедева
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter