Путин запустил движение речных электротрамваев в Москве

Video

Президент Владимир Путин во время посещения Северного речного вокзала по видеосвязи запустил первый регулярный маршрут речного электротранспорта. Речной электротрамвай отправился с Киевского вокзала к причалу на Шелепихинской набережной. Длина маршрута — более 6,5 км.

В открытии движения также принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе встречи с главой государства на Северном речном вокзале он заявил о планах строительства судоверфи в столице, не раскрывая деталей.

Собянин заявил, что в Москве спустя 32 года начали возрождать регулярный речной транспорт. «32 года тому назад речной транспорт в Москве был остановлен, с тех пор не функционировал, хотя он в свое время пользовался большой популярностью у москвичей — река так расположена, что быстрее можно проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам. В этом же году мы запустим еще один маршрут и в ближайшие годы планируем еще три маршрута», — сказал мэр. Собянин пообещал, что вся акватория Москвы-реки будет так или иначе охвачена пассажирским речным транспортом.

По словам мэра, всего по маршруту от Киевского вокзала до Шелепихинской набережной будет курсировать восемь электросудов, каждое вмещает до 50 пассажиров. Проезд можно будет оплатить, как и любой другой московский транспорт, «Тройкой», «Единым», банковской картой. До 23 июня проезд будет бесплатным.