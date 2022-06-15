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Пандемия коронавируса ,  
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Германия отменила ограничения на въезд и возобновила выдачу виз россиянам

Для въезда в ФРГ теперь не нужны справки о вакцинации, о перенесенном заболевании или отрицательный тест на COVID-19. Получить визу можно с любой целью, а не только туристической
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Германия после снятия COVID-ограничений на въезд возобновила выдачу всех видов виз россиянам, сообщается на сайте посольства ФРГ в России.

Ограничения на въезд Германия отменила с 11 июня. Раньше для въезда требовалось предъявить или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании, или отрицательный тест на COVID-19, теперь эти документы не нужны. Как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России, такой режим въезда будет действовать, предположительно, до конца августа 2022 года, поскольку осенью власти Германии не исключают возврата к ограничениям из-за вероятности появления новых штаммов коронавируса.

COVID-ограничения внутри Германии были отменены в марте, указали в дипмиссии. Носить маски требуется только в больницах, поездах и самолетах.

Подать заявление на получение визы можно через сервисно-визовые центры компании VisaMetric, указали в посольстве, по месту проживания. Помимо представительства Германии в Москве в стране работают четыре консульства — в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Прямого авиасообщения между Россией и Германией нет в связи с взаимным запретом двух стран на полеты. Попасть в ФРГ можно с пересадкой, например, через Стамбул.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

С 10 июня российские туристы снова могут посещать Японию. Страна отменила все COVID-ограничения на въезд с начала месяца, кроме требования предъявить справку о прохождении ПЦР-тестирования за 72 часа до выезда из России. Визы пока выдаются только для тех, кто посещает страну с целью туризма, для ее получения необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании, которая выступает гарантом.

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Теги
Лилия Пашкова
визы Германия туризм

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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