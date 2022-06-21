Мурманский губернатор сообщил о гибели на Украине двух сержантов
На Украине погибли два старших сержанта из Мурманской области, выполнявших задачи специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис во «ВКонтакте».
Один из погибших — старший сержант Сергей Широких, он служит по контракту с 2013 года. Второй — старший сержант запаса Руслан Романов. Он поехал в зону спецоперации добровольцем, поскольку «не захотел остаться в стороне, когда у границ страны расцвел неонацизм», отметил Чибис.
В начале июня губернатор сообщил, что в Харьковской области Украины погиб военнослужащий Владимир Ивашкин, проживавший в Апатитах.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Минобороны России раскрыло потери среди военных два раза за время спецоперации. Последний раз, 25 марта, в ведомстве сообщили о 1351 погибшем и 3825 раненых.
В начале июня глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов заявил, что Минобороны не раскрывает данные о погибших, поскольку теперь «такого количества погибших уже нет». Это связано с изменением тактики боевых действий: в начале спецоперации российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, не применяя оружие, но теперь спецоперация «проводится строго по военной науке», сказал он. Как пояснил Картаполов, тактику изменили после того, как военнослужащих «начали расстреливать, жечь, захватывать в плен»
Врио главы Владимирской области Александр Авдеев отмечал, что оглашение данных о погибших во время спецоперации является «торговлей информацией», которая может дать «повод для врагов трактовать события в выгодном свете».