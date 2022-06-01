В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 16:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:13
Подчиненный Лукашенко отчитался, что смог снизить цены на машины Geely Авто, 20:06
В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Киркорова Общество, 20:02
Финал Кубка России на «Матч ТВ» привлек больше зрителей, чем финал ЛЧ Спорт, 20:00
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 19:54
Отказ от дивидендов обрушил акции «Мечела». Что будет с бумагами дальше Инвестиции, 19:46
УЕФА не признал украинского голкипера «Реала» победителем Лиги чемпионов Спорт, 19:37
Блинкен заявил о заверениях Киева в неприменении РСЗО по целям в России Политика, 19:32
Что стоит за обещаниями Германии поставить Украине тяжелые вооружения Политика, 19:31
Глава СПБ Биржи заявил о возобновлении выплат по иностранным акциям Инвестиции, 19:27
Умер бывший футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов Спорт, 19:27
Регулятор страховок от дефолта признал «неплатеж» России по евробондам Экономика, 19:22
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 19:22
Показавшая антивоенный плакат на «Первом» попала в базу «Миротворец» Политика, 19:17
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики

Главы комитета Думы по обороне генерал Картаполов заявил, что страна почти перестала нести потери в военной операции, после того как поменяла тактику ведения боев. Минобороны с 25 марта не сообщало данные о потерях
Фото: Александр Гармаев / ТАСС
Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Россия почти перестала нести потери во время военной операции на Украине, заявил  «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

В Минобороны сообщали о российских потерях на Украине лишь дважды: 2 и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе военных действий 1351 военнослужащий погиб, еще 3825 были ранены.

«С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — сказал Картаполов.

По его словам, в начале операции российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, не применяя оружия. Тактику пришлось изменить, после того как военнослужащих «начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними», заявил генерал.

«Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС», — указал он, добавив, что новые приемы ведения боя «приносят ощутимые результаты».

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери войск», что стало «огромной трагедией» для страны. Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак раскритиковал слова Пескова. «Значительные» потери, это какие? А какие «незначительные»? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь «огромная трагедия»?» — поинтересовался он, добавив, что «в такое время, как сейчас», не должно быть неясности. Позднее представитель Кремля пояснил, что, говоря о «значительных потерях», подразумевал последние данные Минобороны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Nataliya Vaitkevich / Pexels 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле
Прогнозы
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи

Через несколько дней после начала военной операции на Украине глава Чечни Рамзан Кадыров называл тактику России «слишком медлительной и неэффективной» и предлагал «начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Позднее Кадыров после критики бизнесмена и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом) объяснил, что «не предлагал бомбить Украину», а призвал ускорить «ликвидацию бандеровцев».

Андрей Картаполов ранее занимал пост заместителя министра обороны и с декабря по март 2017 года возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Во время его командования была освобождена Пальмира. В октябре 2021 года генерал-полковник был уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине потери Андрей Картаполов Госдума
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Зеленский оценил ежедневные потери украинской армии
Политика
В Кремле усомнились в обещаниях Зеленского не атаковать ракетами Россию
Политика
Зеленский в разговоре с Эрдоганом заявил о желании встретиться с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter