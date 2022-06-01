В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики

Главы комитета Думы по обороне генерал Картаполов заявил, что страна почти перестала нести потери в военной операции, после того как поменяла тактику ведения боев. Минобороны с 25 марта не сообщало данные о потерях

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Россия почти перестала нести потери во время военной операции на Украине, заявил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

В Минобороны сообщали о российских потерях на Украине лишь дважды: 2 и 25 марта. По последним данным российского ведомства, в ходе военных действий 1351 военнослужащий погиб, еще 3825 были ранены.

«С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — сказал Картаполов.

По его словам, в начале операции российские военные заходили на подконтрольную Киеву территорию, не применяя оружия. Тактику пришлось изменить, после того как военнослужащих «начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними», заявил генерал.

«Теперь она проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС», — указал он, добавив, что новые приемы ведения боя «приносят ощутимые результаты».

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери войск», что стало «огромной трагедией» для страны. Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак раскритиковал слова Пескова. «Значительные» потери, это какие? А какие «незначительные»? А 8 лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь «огромная трагедия»?» — поинтересовался он, добавив, что «в такое время, как сейчас», не должно быть неясности. Позднее представитель Кремля пояснил, что, говоря о «значительных потерях», подразумевал последние данные Минобороны.

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Через несколько дней после начала военной операции на Украине глава Чечни Рамзан Кадыров называл тактику России «слишком медлительной и неэффективной» и предлагал «начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Позднее Кадыров после критики бизнесмена и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом) объяснил, что «не предлагал бомбить Украину», а призвал ускорить «ликвидацию бандеровцев».

Андрей Картаполов ранее занимал пост заместителя министра обороны и с декабря по март 2017 года возглавлял российскую группировку войск в Сирии. Во время его командования была освобождена Пальмира. В октябре 2021 года генерал-полковник был уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы.