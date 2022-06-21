Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским вертолетом
МИД Эстонии вызвал российского посла Владимира Липаева, чтобы выразить протест в связи с нарушением российским вертолетом ее воздушного пространства 18 июня, сообщается на сайте ведомства.
«Нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии у пограничного пункта Койдула, недалеко от которого российский вертолет вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии», — говорится в сообщении МИДа. Койдула находится на границе с Псковской областью, недалеко от города Печоры.
Министерство назвало инцидент крайне серьезным и досадным и посчитало его неприемлемым.
Во время визита в эстонском МИДе также напомнили послу России позицию страны по поводу событий на Украине: действия Москвы Таллин считает нарушением международного права и призывает ее вывести войска с территории республики и уважать ее суверенитет.
Также Эстония выразила солидарность с Литвой, которая с 18 июня запретила транзит через свою территорию товаров, попавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. По мнению Таллина, Вильнюс следует введенным Евросоюзом ограничениям.
РБК направил запрос в посольство России в Эстонии и в Центр общественных связей ФСБ России.
В конце апреля в нарушении воздушного пространства Россию обвинила Швеция. В Минобороны страны заявили, что военный самолет-разведчик Ан-30 вошел в воздушное пространство королевства в южной части страны. Шведские истребители сопроводили и сфотографировали российский самолет. В Стокгольме заявили, что данная «акция непрофессиональна и, учитывая общую ситуацию с безопасностью, крайне неуместна».